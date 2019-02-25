Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак

В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фото, где он позирует в компании Ани Лорак. Пара даже одета в схожем стиле: джинсы, ботинки и свитера. В подписи к публикации участник “Евровидения-2019” от России выразил радость по поводу того, что ему наконец-то удалось увидеться с коллегой в перерывах между напряженными гастрольными графиками. Завершил свой пост Лазарев фразой “Мне мало”. Судя по всему, певец намекнул на то, что хотел бы чаще видеться с артисткой.Многие фанаты пары расценили это, как еще один намек в пользу того, что между отечественным исполнителем и Ани Лорак имеются романтические отношения. Другие же увидели в такой публикации дружеский жест, а сам пост оценили “лайками” более 182 тысяч пользователей Сети.