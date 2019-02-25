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Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак

Сергей Лазарев в очередной раз подогрел слухи о романе со своей коллегой по цеху Ани Лорак. Неоднозначную реакцию вызвал у поклонников новый пост артиста в сети Instagram.
Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак

В своем профиле Сергей Лазарев опубликовал фото, где он позирует в компании Ани Лорак. Пара даже одета в схожем стиле: джинсы, ботинки и свитера. В подписи к публикации участник “Евровидения-2019” от России выразил радость по поводу того, что ему наконец-то удалось увидеться с коллегой в перерывах между напряженными гастрольными графиками. Завершил свой пост Лазарев фразой “Мне мало”. Судя по всему, певец намекнул на то, что хотел бы чаще видеться с артисткой.

Многие фанаты пары расценили это, как еще один намек в пользу того, что между отечественным исполнителем и Ани Лорак имеются романтические отношения. Другие же увидели в такой публикации дружеский жест, а сам пост оценили “лайками” более 182 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:34

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