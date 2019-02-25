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Ольга Бузова скрашивает свое одиночество поцелуями с собакой

Ольга Бузова в Stories в Instagram показала, как ее встречают ее любимые питомцы - две собаки маленького размера. Поклонники тут же отреагировали на публикацию, заметив, что телеведущая скрашивает одиночество поцелуями с животным.
Ольга Бузова скрашивает свое одиночество поцелуями с собакой

На своей странице в Instagram Ольга Бузова показала видео, как рады собаки ее возвращению домой. Одну из них она назвала "собакой-целовакой", ведь питомица на кадрах облизывает губы своей хозяйки, радуясь ее появлению. Далее телеведущая показала еще одно видео, написав, что очень устала после 13-часовых съемок и хотела бы, чтобы кто-то ее раздел и уложил спать.

Хейтеры тут же принялись критиковать Ольгу Бузову, указывая на то, что собаки и поцелуи с ними телеведущей нужны только потому, что она очень одинока. Вспомнили хейтеры и недавнюю ссору поющей звезды "Дома-2" с ее сестрой Анной. Родственницы не общаются уже почти месяц, и, возможно, очень скучают друг по другу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:52

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