Ольга Бузова скрашивает свое одиночество поцелуями с собакой

На своей странице в Instagram Ольга Бузова показала видео, как рады собаки ее возвращению домой. Одну из них она назвала "собакой-целовакой", ведь питомица на кадрах облизывает губы своей хозяйки, радуясь ее появлению. Далее телеведущая показала еще одно видео, написав, что очень устала после 13-часовых съемок и хотела бы, чтобы кто-то ее раздел и уложил спать.Хейтеры тут же принялись критиковать Ольгу Бузову, указывая на то, что собаки и поцелуи с ними телеведущей нужны только потому, что она очень одинока. Вспомнили хейтеры и недавнюю ссору поющей звезды "Дома-2" с ее сестрой Анной. Родственницы не общаются уже почти месяц, и, возможно, очень скучают друг по другу.