Внук генерала Карбышева просит СК возбудить дело из-за шутки Comedy Woman





По мнению внука генерала, звучащий в Comedy Woman юмор является оскорбительным не только для него лично, но также для памяти о ВОВ. В частности, своими шутками участницы коллектива фактически отрицают заключения, сделанные в ходе Нюрнбергского трибунала. Истец убежден, что на шоу открыто занимаются попытками “реабилитации нацизма”. В связи с этим родственник Карбышева просит органы правопорядка принять необходимые меры.Причиной для иска послужила шутка одной из участниц о том, что она чувствует “холодок по спине”, называя его затем “замерзшим духом” генерала Карбышева. Кроме того, возмутили внука деятеля высказывания о Гитлере. В рамках Comedy Woman за ситуацию принесли извинения, но этого, судя по всему, оказалось недостаточно.