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Внук генерала Карбышева просит СК возбудить дело из-за шутки Comedy Woman

Внук отечественного генерала Дмитрия Карбышева просит от сотрудников СКР открыть дело против юмористического коллектива Comedy Woman. Причиной для этого послужила шутка участниц проекта.
Внук генерала Карбышева просит СК возбудить дело из-за шутки Comedy Woman

По мнению внука генерала, звучащий в Comedy Woman юмор является оскорбительным не только для него лично, но также для памяти о ВОВ. В частности, своими шутками участницы коллектива фактически отрицают заключения, сделанные в ходе Нюрнбергского трибунала. Истец убежден, что на шоу открыто занимаются попытками “реабилитации нацизма”. В связи с этим родственник Карбышева просит органы правопорядка принять необходимые меры.

Причиной для иска послужила шутка одной из участниц о том, что она чувствует “холодок по спине”, называя его затем “замерзшим духом” генерала Карбышева. Кроме того, возмутили внука деятеля высказывания о Гитлере. В рамках Comedy Woman за ситуацию принесли извинения, но этого, судя по всему, оказалось недостаточно.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:25

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