Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за странный наряд

Недавно Ольга Бузова дала концерт в городе Серпухов, выбрав для выступления яркий костюм. О своих впечатлениях звезда поспешила рассказать на своей странице в Instagram, однако вместо похвалы получила шквал недовольства от фанатов.Многие указали на то, что их шокировал торчащий из-под юбки звезды предмет. То ли это так неудачно ткань легла, то ли фасон не подошел, однако многие сошлись во мнении, что такой наряд Бузовой явно не к лицу.