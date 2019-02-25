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Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за странный наряд

Ольга Бузова снова получила в свой адрес шквал недовольства, на этот раз поющую телеведущую раскритиковали за странный наряд. На юбке зеленого цвета в области ширинки поклонники увидели торчащую часть ткани.
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за странный наряд

Недавно Ольга Бузова дала концерт в городе Серпухов, выбрав для выступления яркий костюм. О своих впечатлениях звезда поспешила рассказать на своей странице в Instagram, однако вместо похвалы получила шквал недовольства от фанатов.

Многие указали на то, что их шокировал торчащий из-под юбки звезды предмет. То ли это так неудачно ткань легла, то ли фасон не подошел, однако многие сошлись во мнении, что такой наряд Бузовой явно не к лицу.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:46

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