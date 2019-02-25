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Впервые за 30 лет две любимые женщины Дмитрия Иванова встретились в «Прямом эфире»

Недавно в студии телепередачи «Прямой эфир» впервые за 30 лет встретились две любимые женщины Дмитрия Иванова. Нынешняя и бывшая жена звезды «Смехопанорамы» решили объединиться, чтобы помочь знаменитости избавиться от алкогольной зависимости.

Впервые за 30 лет две любимые женщины Дмитрия Иванова встретились в «Прямом эфире»

Дмитрий Иванов стал знаменит благодаря своим выступлениям в юмористической телепрограмме «Смехопанорама». Артист выступал в дуэт с Антониной Истоминой. Тогда юморист стал злоупотреблять алкогольными напитками и влез в огромные долги. Дмитрий Иванов занял 250 000 долларов, а скоро курс вырос в 2 раза. Из-за этого знаменитость стал еще больше употреблять спиртное. Недавно гражданская супруга юмориста Антонина Истомина обратилась за помощью к Андрею Малахову.

Впервые за 30 лет две любимые женщины Дмитрия Иванова встретились в «Прямом эфире»

В студию телепередачи «Прямой эфир» была также приглашена и законная супруга Дмитрия Иванова Валентина, от которой юморист ушел еще 30 лет назад. Спустя много лет женщины впервые встретились, они объединись, чтобы помочь знаменитости избавится от алкогольной зависимости. В эфире появился и Дмитрий Иванов, который сообщил, что уже несколько недель проходит лечение в реабилитационном центре, куда ему помог попасть Андрей Малахов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:47

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