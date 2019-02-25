Саша Черно недовольна тем, что Екатерину Зиновьеву выгнали с проекта «Песни»

Саша Черно, как оказалось, является большой поклонницей экс-участницы «Дома-2» Екатерины Зиновьевой, а точнее её вокальных способностей. Супруга Иосифа Оганесяна с большим удовольствием наблюдала за участием бывшей коллеги в шоу «Песни» на ТНТ, но осталась крайне недовольна тем, что жюри выгнали Зиновьеву с проекта.По версии самих судей «Песен», девушка однозначно талантлива, но пока не обладает достаточным количеством вокальных данных для конкурса такого уровня. У Саши Черно на этот счёт есть своя версия, которой она быстро поделилась со своими подписчиками в Instagram. Разъярённая участница считает, что жюри отказали Екатерине Зиновьевой в последующем участии именно из-за её статуса экс-проектантки скандальной телестройки «Дом-2».Кроме того, Саша Черно даже задумалась над тем, чтобы устроить некую забастовку в социальных сетях ради вылетевшей с «Песен» коллеги. Якобы это должно помочь повлиять на решение судей. Несмотря на активную поддержку Екатерины Зиновьевой со стороны возлюбленной Оганесяна, в комментариях её затею мало кто поддержал, порекомендовав ей заняться собой и не лезть в чужую жизнь.