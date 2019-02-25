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Саша Черно недовольна тем, что Екатерину Зиновьеву выгнали с проекта «Песни»

Супруга Иосифа Оганесяна Саша Черно осталась крайне недовольна тем, что жюри выгнали экс-проектантку «Дома-2» Екатерину Зиновьеву с проекта «Песни». Ради своей бывшей коллеги по периметру скандальная участница даже готова устроить забастовку в социальных сетях, правда, пока не совсем понятно - какую.

Саша Черно недовольна тем, что Екатерину Зиновьеву выгнали с проекта «Песни»


Саша Черно, как оказалось, является большой поклонницей экс-участницы «Дома-2» Екатерины Зиновьевой, а точнее её вокальных способностей. Супруга Иосифа Оганесяна с большим удовольствием наблюдала за участием бывшей коллеги в шоу «Песни» на ТНТ, но осталась крайне недовольна тем, что жюри выгнали Зиновьеву с проекта.

Саша Черно недовольна тем, что Екатерину Зиновьеву выгнали с проекта «Песни»


По версии самих судей «Песен», девушка однозначно талантлива, но пока не обладает достаточным количеством вокальных данных для конкурса такого уровня. У Саши Черно на этот счёт есть своя версия, которой она быстро поделилась со своими подписчиками в Instagram. Разъярённая участница считает, что жюри отказали Екатерине Зиновьевой в последующем участии именно из-за её статуса экс-проектантки скандальной телестройки «Дом-2».

Саша Черно недовольна тем, что Екатерину Зиновьеву выгнали с проекта «Песни»


Кроме того, Саша Черно даже задумалась над тем, чтобы устроить некую забастовку в социальных сетях ради вылетевшей с «Песен» коллеги. Якобы это должно помочь повлиять на решение судей. Несмотря на активную поддержку Екатерины Зиновьевой со стороны возлюбленной Оганесяна, в комментариях её затею мало кто поддержал, порекомендовав ей заняться собой и не лезть в чужую жизнь.


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