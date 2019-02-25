Саймон Марданшин стал вторым ведущим "Острова любви"





Саймон Марданшин на "Острове любви" заменяет Ольгу Орлову, так как она пока занята в другом проекте. По мнению поклонников, эту должность мог бы занять Илья Яббаров или Валерий Блюменкранц, однако выбрали именно этого проектанта не случайно. Марданшин успел зарекомендовать себя, как образованный и воспитанный молодой человек, чего не скажешь об Илье Яббарова. Как стало известно, шансонье не хватает выдержки, хотя он хорошо вел конкурсы.Валерий Блюменкранц, в свою очередь, не смог бы вести проект, так как часто приходит на Поляну не вовремя, а также злоупотребляет спиртными напитками, что не соответствует данной должности.