Саймон Марданшин стал вторым ведущим "Острова любви"
Саймон Марданшин признался, что стал вторым ведущим "Острова любви". С появлением нового проекта на ТНТ появилась необходимость в новом герое, кем и стал участник реалити-шоу "Дом-2". Пока неизвестно, останется ли проектант в этой роли надолго, однако он уже хорошо зарекомендовал себя во время конкурсов и на Лобном месте.
Саймон Марданшин на "Острове любви" заменяет Ольгу Орлову, так как она пока занята в другом проекте. По мнению поклонников, эту должность мог бы занять Илья Яббаров или Валерий Блюменкранц, однако выбрали именно этого проектанта не случайно. Марданшин успел зарекомендовать себя, как образованный и воспитанный молодой человек, чего не скажешь об Илье Яббарова. Как стало известно, шансонье не хватает выдержки, хотя он хорошо вел конкурсы.
Валерий Блюменкранц, в свою очередь, не смог бы вести проект, так как часто приходит на Поляну не вовремя, а также злоупотребляет спиртными напитками, что не соответствует данной должности.
Саймон Марданшин на "Острове любви" заменяет Ольгу Орлову, так как она пока занята в другом проекте. По мнению поклонников, эту должность мог бы занять Илья Яббаров или Валерий Блюменкранц, однако выбрали именно этого проектанта не случайно. Марданшин успел зарекомендовать себя, как образованный и воспитанный молодой человек, чего не скажешь об Илье Яббарова. Как стало известно, шансонье не хватает выдержки, хотя он хорошо вел конкурсы.
Валерий Блюменкранц, в свою очередь, не смог бы вести проект, так как часто приходит на Поляну не вовремя, а также злоупотребляет спиртными напитками, что не соответствует данной должности.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:38