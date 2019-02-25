Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку на людях





По мнению экспертов королевского семейства, привычка Меган Маркл и ее супруга держаться за руки прилюдно может провоцировать у общественности отрицательную реакцию. Кроме того, подобное взаимодействие также способно негативным образом повлиять на репутацию пары. Во время публичных появлений принцу Гарри и его беременной жене настоятельно рекомендуют держать руки при себе.Такие нежности на людях представители британской монархии обычно себе не позволяют, стараясь придерживаться максимальной сдержанности. Недавно для Меган Маркл оказался введен еще один запрет, из-за которого она не имеет права открыто демонстрировать свое богатство. В частности, бывшую актрису призвали не показывать общественности приобретенные ею ценные вещи.