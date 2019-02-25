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Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку на людях

Ожидающей рождения ребенка Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку во время совместного появления на людях. Советники королевской семьи Британии такое взаимодействие сочли “раздражающим”.
Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку на людях

По мнению экспертов королевского семейства, привычка Меган Маркл и ее супруга держаться за руки прилюдно может провоцировать у общественности отрицательную реакцию. Кроме того, подобное взаимодействие также способно негативным образом повлиять на репутацию пары. Во время публичных появлений принцу Гарри и его беременной жене настоятельно рекомендуют держать руки при себе.
Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку на людях

Такие нежности на людях представители британской монархии обычно себе не позволяют, стараясь придерживаться максимальной сдержанности. Недавно для Меган Маркл оказался введен еще один запрет, из-за которого она не имеет права открыто демонстрировать свое богатство. В частности, бывшую актрису призвали не показывать общественности приобретенные ею ценные вещи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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