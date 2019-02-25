В центре Москвы избит и ограблен начальник отдела ФСБ





По имеющимся данным, накануне в органы правопорядка обратился 41-летний житель Хабаровска. Мужчина объяснил, что он стоит во главе местного отдела ФСБ. Во время его пребывания на Смоленском проезде Москвы 24 февраля к потерпевшему неожиданно подошел неизвестный, после чего так же внезапно ударил оппонента по лицу, а затем поспешил скрыться. В тот же момент подошла еще пара мужчин, предложивших свою помощь. Когда они оставили его, представитель ФСБ выявил, что у него пропало удостоверение, а также сумма в 24 тысячи рублей. Кроме того, потерпевший не смог отыскать и свою банковскую карту.По факту случившегося в органах правопорядка Москвы принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства. Сейчас ведется расследование, другие подробности о данном ЧП в столице не уточняются.