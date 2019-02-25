Жена Вальтера Соломенцева разоблачила Олесю Лисовскую
Жена Вальтера Соломенцева Галина Гаджиева разоблачила обман Олеси Лисовской. По словам экс-участницы "Дома-2", девушка не была на операции и не лежала в кардиологическом центре. На самом деле бывшая проектантка просто хотела привлечь к себе внимание Соломенцева.
Буквально вчера экс-участница "Дома-2" Олеся Лисовская опубликовала снимок из кардиологического центра, где, по словам самой девушки, ей сделали операцию на сердце. Среди прочих комментариев, появилась и запись жены бывшего героя реалити Вальтера Соломенцева. Галина Гаджиева раскритиковала проектантку и заявила, что она лжет.
По словам жены Соломенцева, его бывшая возлюбленная просто хотела получить внимание мужчины, на самом деле ее вчера видели смеющейся на улице. Снимок же сделан прошлой осенью в больнице, где Лисовской действительно делали операцию по удалению аппендицита.
Буквально вчера экс-участница "Дома-2" Олеся Лисовская опубликовала снимок из кардиологического центра, где, по словам самой девушки, ей сделали операцию на сердце. Среди прочих комментариев, появилась и запись жены бывшего героя реалити Вальтера Соломенцева. Галина Гаджиева раскритиковала проектантку и заявила, что она лжет.
По словам жены Соломенцева, его бывшая возлюбленная просто хотела получить внимание мужчины, на самом деле ее вчера видели смеющейся на улице. Снимок же сделан прошлой осенью в больнице, где Лисовской действительно делали операцию по удалению аппендицита.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:19