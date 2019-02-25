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Жена Вальтера Соломенцева разоблачила Олесю Лисовскую

Жена Вальтера Соломенцева Галина Гаджиева разоблачила обман Олеси Лисовской. По словам экс-участницы "Дома-2", девушка не была на операции и не лежала в кардиологическом центре. На самом деле бывшая проектантка просто хотела привлечь к себе внимание Соломенцева.
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила Олесю Лисовскую

Буквально вчера экс-участница "Дома-2" Олеся Лисовская опубликовала снимок из кардиологического центра, где, по словам самой девушки, ей сделали операцию на сердце. Среди прочих комментариев, появилась и запись жены бывшего героя реалити Вальтера Соломенцева. Галина Гаджиева раскритиковала проектантку и заявила, что она лжет.
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила Олесю Лисовскую

По словам жены Соломенцева, его бывшая возлюбленная просто хотела получить внимание мужчины, на самом деле ее вчера видели смеющейся на улице. Снимок же сделан прошлой осенью в больнице, где Лисовской действительно делали операцию по удалению аппендицита.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:19

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