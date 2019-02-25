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Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле не будут показывать по телевидению

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который уже весной пройдет в Кремле, не будет транслироваться по телевидению. Прежде же предполагалось, что это окажется концерт-съемка.
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле не будут показывать по телевидению

Представляющая Аллу Пугачеву Елена Чупракова в беседе с прессой ответила на вопрос о том, какой из отечественных каналов будет вести трансляцию выступления Примадонны. Она коротко резюмировала: “Никакой”, — тем самым подтвердив догадки СМИ. Аналогичные масштабные концерты певицы, имевшие место в 1998 и 2009 годах, по ТВ для простых зрителей показывали.
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле не будут показывать по телевидению

По мнению журналистов, это может значить, что многочисленные поклонники Пугачевой, не имеющие возможности лично присутствовать на концерте кумира, так и не смогут увидеть Примадонну на федеральных каналах с ее эксклюзивной программой. Некоторые предположили, что это было решение самой артистки, хотя она такую информацию никак не комментировала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:04

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