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Мама Маргариты Ларченко оказалась колдуньей

Маргарита Ларченко призналась, что ее мать умеет делать так называемые "нашепты". Родственница участницы "Дома-2" делает специальных кукол, приносящих девушкам счастье, любовь и желаемое благополучие в семье.
Мама Маргариты Ларченко оказалась колдуньей

Маргарита Ларченко рассказала о необычных способностях своей матери в аккаунте в социальной сети Instagram. По словам проектантки, ее родственница действительно делает кукол под названием "Бабушка Яга", и уже успела помочь многим девушкам в своем городе.
Мама Маргариты Ларченко оказалась колдуньей

Многие поклонники поспешили поинтересоваться у Маргариты Ларченко, не помогла ли ей мать приворожить к себе Илью Яббарова, на что девушка в шутливой форме ответила, что все может быть.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:03

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