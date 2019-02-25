Мама Маргариты Ларченко оказалась колдуньей
Маргарита Ларченко призналась, что ее мать умеет делать так называемые "нашепты". Родственница участницы "Дома-2" делает специальных кукол, приносящих девушкам счастье, любовь и желаемое благополучие в семье.
Маргарита Ларченко рассказала о необычных способностях своей матери в аккаунте в социальной сети Instagram. По словам проектантки, ее родственница действительно делает кукол под названием "Бабушка Яга", и уже успела помочь многим девушкам в своем городе.
Многие поклонники поспешили поинтересоваться у Маргариты Ларченко, не помогла ли ей мать приворожить к себе Илью Яббарова, на что девушка в шутливой форме ответила, что все может быть.
Маргарита Ларченко рассказала о необычных способностях своей матери в аккаунте в социальной сети Instagram. По словам проектантки, ее родственница действительно делает кукол под названием "Бабушка Яга", и уже успела помочь многим девушкам в своем городе.
Многие поклонники поспешили поинтересоваться у Маргариты Ларченко, не помогла ли ей мать приворожить к себе Илью Яббарова, на что девушка в шутливой форме ответила, что все может быть.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:03