Мама Маргариты Ларченко оказалась колдуньей





Маргарита Ларченко рассказала о необычных способностях своей матери в аккаунте в социальной сети Instagram. По словам проектантки, ее родственница действительно делает кукол под названием "Бабушка Яга", и уже успела помочь многим девушкам в своем городе.Многие поклонники поспешили поинтересоваться у Маргариты Ларченко, не помогла ли ей мать приворожить к себе Илью Яббарова, на что девушка в шутливой форме ответила, что все может быть.