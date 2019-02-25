В РФ стартовал историко-патриотический проект “Страна Героев”
На территории России официально стартовал имеющий историко-патриотический характер проект “Страна Героев”. Об этом сообщила являющаяся представителем Общественной палаты РФ Елена Истягина-Елисеева.
По словам Истягиной-Елисеевой, указанный проект для России является продолжением традиций. По мнению представительниц ОП, если вернуться к периоду ВОВ, становится очевидным, что хорошая физическая подготовка и выносливость стали одним из ключевых факторов в победе СССР над нацистами. Налаженная система спортивного воспитания показала, что миллионы граждан оказались готовы к труду и обороне. Нередко во время войны занимающиеся разведывательно-диверсионной деятельностью отряды формировались не из опытных военных, а из спортсменов и местных физкультурников.
Цель “Страны Героев”, передает портал “ПолитЭксперт”, в том, чтобы у современной молодежи появились примеры для подражания. Внимание будет акцентироваться на важности спорта не только для физического состояния, но и для всестороннего развития. Проект отличается своей современностью, имея много уникальных черт. Охватить “Страна Героев” должна все регионы РФ.
По словам Истягиной-Елисеевой, указанный проект для России является продолжением традиций. По мнению представительниц ОП, если вернуться к периоду ВОВ, становится очевидным, что хорошая физическая подготовка и выносливость стали одним из ключевых факторов в победе СССР над нацистами. Налаженная система спортивного воспитания показала, что миллионы граждан оказались готовы к труду и обороне. Нередко во время войны занимающиеся разведывательно-диверсионной деятельностью отряды формировались не из опытных военных, а из спортсменов и местных физкультурников.
Цель “Страны Героев”, передает портал “ПолитЭксперт”, в том, чтобы у современной молодежи появились примеры для подражания. Внимание будет акцентироваться на важности спорта не только для физического состояния, но и для всестороннего развития. Проект отличается своей современностью, имея много уникальных черт. Охватить “Страна Героев” должна все регионы РФ.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00