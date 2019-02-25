Даниил Сахнов взбесился из-за очередной выходки Татьяны Строковой
Даниил Сахнов взбесился и начал орать на свою избранницу Татьяну Строкову. По мнению участника "Дома-2" девушка вновь перешла черту, и психом он стал именно из-за нее.
Мир пары Даниила Сахнова и Татьяны Строковой продержался не более суток, ведь между ними снова разгорелся скандал, и снова по вине девушки. Примечательно, что участник "Дома-2" не смог сдержать эмоций, тогда как его избранница спокойно выслушала критику в свой адрес.
Пока неизвестно, что именно стало причиной ссоры между Сахновым и Строковой, однако многие подозревают, что проектантка в очередной раз перешла грань в общении с другими участниками "Дома-2", и начала их незаслуженно оскорблять.
Мир пары Даниила Сахнова и Татьяны Строковой продержался не более суток, ведь между ними снова разгорелся скандал, и снова по вине девушки. Примечательно, что участник "Дома-2" не смог сдержать эмоций, тогда как его избранница спокойно выслушала критику в свой адрес.
Пока неизвестно, что именно стало причиной ссоры между Сахновым и Строковой, однако многие подозревают, что проектантка в очередной раз перешла грань в общении с другими участниками "Дома-2", и начала их незаслуженно оскорблять.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:15