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Даниил Сахнов взбесился из-за очередной выходки Татьяны Строковой

Даниил Сахнов взбесился и начал орать на свою избранницу Татьяну Строкову. По мнению участника "Дома-2" девушка вновь перешла черту, и психом он стал именно из-за нее.
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной выходки Татьяны Строковой

Мир пары Даниила Сахнова и Татьяны Строковой продержался не более суток, ведь между ними снова разгорелся скандал, и снова по вине девушки. Примечательно, что участник "Дома-2" не смог сдержать эмоций, тогда как его избранница спокойно выслушала критику в свой адрес.
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной выходки Татьяны Строковой

Пока неизвестно, что именно стало причиной ссоры между Сахновым и Строковой, однако многие подозревают, что проектантка в очередной раз перешла грань в общении с другими участниками "Дома-2", и начала их незаслуженно оскорблять.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:15

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