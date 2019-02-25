АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Дана Борисова не пускает свою дочь домой

В семье Даны Борисовой не перестают утихать скандалы. Накануне дочка телеведущей на странице в социальной сети Instagram заявила, что звездная мать не пускает ее домой.

Дана Борисова не пускает свою дочь домой

Конфликт между данной Даной Борисовой и ее наследницей Полиной уже давно перестал быть семейным. Пользователи Сети следят за всем, что происходит между телеведущей и ее дочерью. Недавно Дана Борисова обратилась за помощью в психологический центр, на время реабилитации Полина будет жить со своим отцом, а также бабушкой и дедушкой. Но накануне девочка пожаловалась своим подписчикам в Instagram, что не может попасть домой, поскольку мать ее не пускает.

Дана Борисова не пускает свою дочь домой

В доказательство своих слов девочка продемонстрировала преданным поклонникам несколько скриншотов. В переписке телеведущая называет свою наследницу лгуньей и сообщает, что все равно не пустить дочку домой. Сама Дана Борисова в недавнем интервью заявила, что на данный момент она намерена позаботиться о себе. Также она добавила, что ее наследница хамка и обманщица.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Саймон Марданшин стал вторым ведущим
Билли Портер посетил церемонию «Оскар»
Эксперты назвали лучший суп для
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила
В центре Москвы избит и ограблен
Хью Джекман показал обнаженный торс на
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной
Энергетическая дипломатия Новака
В России предложили установить
Анна Семенович отметит свой день
Мама Маргариты Ларченко оказалась
Geely к презентации подготовил новую
Екатерина Варнава призналась, что ее
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили
К берегам Украины подошел ракетный
Nokia презентовала пятикамерный
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Ученые: На качество спермы не влияет
Просмотреть все новости