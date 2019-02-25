Дана Борисова не пускает свою дочь домой

Конфликт между данной Даной Борисовой и ее наследницей Полиной уже давно перестал быть семейным. Пользователи Сети следят за всем, что происходит между телеведущей и ее дочерью. Недавно Дана Борисова обратилась за помощью в психологический центр, на время реабилитации Полина будет жить со своим отцом, а также бабушкой и дедушкой. Но накануне девочка пожаловалась своим подписчикам в Instagram, что не может попасть домой, поскольку мать ее не пускает.В доказательство своих слов девочка продемонстрировала преданным поклонникам несколько скриншотов. В переписке телеведущая называет свою наследницу лгуньей и сообщает, что все равно не пустить дочку домой. Сама Дана Борисова в недавнем интервью заявила, что на данный момент она намерена позаботиться о себе. Также она добавила, что ее наследница хамка и обманщица.