Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold





Galaxy Fold был представлен во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019. По заявлению разработчиков, он должен был стать революционным устройством, ведь его оснастили возможностью раскладываться в полноценный планшет с диагональю 7,3 дюйма. В сложенном состоянии диагональ составляет всего 4,6 дюйма. Также девайс сможет похвастаться сразу шестью камерами, по три на каждом экране, а также рекордными на сегодня 12 Гб оперативной памяти. Емкость батареи достигает 4300 мАч, что сможет обеспечить автономность смартфона, а его приблизительная цена достигнет 1 980 долларов. В своей разработке компания Samsung применила хорошо зарекомендовавший себя дисплей Infinity Flex, способный складываться пополам. Разработчики создали прочный шарнирный механизм с несколькими блокирующими механизмами, позволяющими многократно раскрывать и закрывать устройство. Инженеры гарантируют долговечность такого решения. Работать девайс будет на базе 8-ядерного процессора, однако какого именно, пока не сообщается. Функционирует устройство под управлением специальной версии Android 9. Операционную систему переработали для взаимодействия с двумя экранами и переключения между ними. Смартфон будет поставляться в четырех цветах: черном, зеленом, синем и серебристом.По заявлению разработчиков, своей многозадачностью Galaxy Fold сможет заменить собой сразу три современных смартфона, или, к примеру, смартфон и смарт-часы. Он способен быстро переключаться между экранами, работает как в сложенном, так и в разложенном виде, что значительно опережает по технологиям конкурентов. Раскрытие устройства тут же дублирует картинку с маленького дисплея на большой. В развернутом состоянии устройство может работать одновременно с тремя открытыми в отдельных окнах приложениями. Размер оперативной памяти позволяет устанавливать даже самые требовательные программы и игры. Над небольшим экраном поместилась 10-мегапиксельная селфи-камера, на второй половинке – основная тройная с возможностью 2-кратного оптического зума. И уже над основным большим экраном нашлось место для еще двух селфи-камер. В решениях используются те же сенсоры, что и у нового флагмана – Galaxy S10, что не может не радовать любителей хороших снимков.Сразу же после презентации в новом революционном смартфоне Samsung Galaxy Fold обнаружился серьезный недостаток. Дело в том, что технология, позволяющая складывать смартфон пополам, еще не до конца доработана, а потому есть нюансы. К примеру, очень большой зазор. В сложенном виде между двумя составными частями корпуса остается зазор приблизительно в 10 миллиметров. Угол между ними равен 10 градусам, и уменьшить его никак не получится. К тому же, девайс достаточно громоздкий из-за своих габаритов и шарнирного механизма, который как раз и позволяет складывать устройство пополам. Неплотно сложенный корпус Galaxy Fold, с учетом стоимости смартфона в размере $1980, может обернуться потерей средств навсегда. К примеру, пользователь может случайно полностью закрыть смартфон, положив его в задний карман и разместившись на жестком стуле. Galaxy Fold после испытания лишится шарнирного механизма раскрытия и экрана. Стоимость ремонта при подобных повреждениях может быть сопоставима с ценой нового смартфона. Под сомнением и удобство использования такого гаджета, ведь сегодня большинство покупателей предпочитают более тонкие девайсы.По мнению экспертов, Samsung Galaxy Fold действительно можно назвать революционным смартфоном ,однако его ждали уже давно и эффекта, которого бы хотели разработчики, не получилось. Еще четыре года назад многие компании сообщали, что ведут разработку складных девайсов. Большинство поклонников южнокорейского бренда ожидали появления гаджета, который можно было бы свернуть на запястье подобно браслету, но не дождались. Скорее всего, смартфон будет выпущен лимитированной версией, ведь сейчас на рынке наблюдается спад, а производители пока не знают, в каком направлении им стоит двигаться. Цена также сыграет свою роль на спросе, уверены эксперты. Не все готовы отдать большую сумму денег за девайс, который, возможно, не подлежит ремонту, или обойдется во время него очень дорого.Помимо компании Samsung, подобные девайсы намерены выпустить Apple, Xiaomi и Huiawei, что еще больше снижает спрос на данную продукцию. Разработчики Samsung Galaxy Fold спешили, чтобы стать первооткрывателями, однако многие предпочитают более выгодные по цене гаджеты. Известно, что главный конкурент "яблочного" гиганта Xiaomi давно зарекомендовал себя, как разработчик с хорошей репутацией, скорее всего, в этом году именно он выпустит что-то наподобие представленного недавно складного смартфона. Apple же, по мнению специалистов, как обычно подождет с презентацией своего продукта, чтобы как следует подогреть интерес к нему и устранить возможные недостатки.