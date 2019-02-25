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Актер Игорь Костолевский рассказал о лечении сына в психиатрической клинике

Отечественный актер Игорь Костолевский откровенно рассказал о том, как его сын Алексей проходил лечение в психиатрической клинике. Порядка десяти лет назад наследник звезды решил удариться в религию.
Актер Игорь Костолевский рассказал о лечении сына в психиатрической клинике

Сейчас Игорь Костолевский живет в союзе с французской артисткой Консуэло де Авиланд, а о своих прошлых связях с Еленой Романовой и их общем сыне старается не распространяться. Наследник актера Алексей, как выяснили СМИ, имеет серьезные проблемы с психикой. Мужчину часто можно встретить у метро в Москве, где он читает проповеди, отмечая, что долгое время вел разгульный образ жизни, а теперь отказывается идти по “пути дьявола”. Молодой человек ведет свой блог в YouTube и рассказывает о том, что встречался с Богом.
Актер Игорь Костолевский рассказал о лечении сына в психиатрической клинике

Мать Алексея ничего страшного в увлечении сына религией не видит, считая, что он просто стал на “путь веры”. Костолевский, комментируя ситуацию, отмечает, что пытался наладить общение с наследником, тот учился в МГИМО и даже посещал Голливуд, но сейчас находится под влиянием родительницы и сделать он ничего не может. Молодой человек побывал в психлечебнице, но теперь лечиться специальными препаратами отказывается. Актер считает, что у сына это наследственное, его мать “такая же”, а он в свое время сделал все, что мог.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:39

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