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СМИ: Некоторые знаменитостей скончались в молодом возрасте из-за рака

Рак является серьезной проблемой современного мира, забирая жизни как обычных граждан, так и известных личностей. Некоторые знаменитости стали жертвами онкологии в относительно молодом возрасте, а их смерть оказалась большой потерей для поклонников и творческого мира.
СМИ: Некоторые знаменитостей скончались в молодом возрасте из-за рака

Совсем недавно от рака умерла актриса Дарья Егорычева, известная общественности по сериалу “Глухарь”. Актрисе было 38 лет, до последнего свою болезнь она скрывала от широких масс. В 2011 году из-за онкологии не стало актера Игоря Шмакова, ему на момент смерти было 26 лет. Даже лечение и операции не позволили сохранить жизнь звезды. Стремительно “съел” рак Жанну Фриске, ее смерть в 40-летнем возрасте, настигшая певицу в 2015 году, для многих стала потрясением. Казалось, что реабилитация давала результаты и артистка даже чувствовала себя лучше, но в марте ее не стало.
СМИ: Некоторые знаменитостей скончались в молодом возрасте из-за рака

Еще одной известной жертвой рака стал Боб Марли, на момент смерти в 1981 году ему было 36. Артист мог бы подарить публике еще много хорошей музыки, но даже несмотря на прогрессирование болезни, выступать он продолжал до последнего. Начинающая актриса Стелла Барановская скончалась по вине онкологии в 30 лет, ее коллега Никита Михайловский — в 27 лет, в 36-летнем возрасте смерть настигла французскую звезду Жерара Филипа.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:09

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