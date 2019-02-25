АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Билли Портер посетил церемонию «Оскар» в платье

Американская звезда Билли Портер, который является не только хорошим актером, но и певцом, посетил церемонию «Оскар» одевшись в пышное платье. Соответствующие фотографии знаменитость разместил в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Билли Портер посетил церемонию «Оскар» в платье

Мероприятие состоялось в городе Лос-Анжелес в ночь с 24 на 25 февраля. Представители средств массовой информации отметили, что необычное одеяние для знаменитости создано руками модельера Кристиана Сириано. Он завоевал победу в проекте, который проходит на территории Соединенных Штатов Америки - «Подиум». Модельер стал самым молодым среди победителей шоу.

Актерские способности Портера уже отмечены статуэткой премии «Золотой глобус». Знаменитость полюбился зрителям благодаря своим ролям в таких популярных кинокартинах как «Закон и порядок», «Американская история ужасов» и «Поза».

Платье, в котором Билли Портер появился на главной церемонии в мире кино, имеет пышную юбку черного цвета и черно-белый верх, сделанный в виде рубашки и пиджака от мужского костюма.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Саймон Марданшин стал вторым ведущим
Билли Портер посетил церемонию «Оскар»
Эксперты назвали лучший суп для
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила
В центре Москвы избит и ограблен
Хью Джекман показал обнаженный торс на
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной
Энергетическая дипломатия Новака
В России предложили установить
Анна Семенович отметит свой день
Мама Маргариты Ларченко оказалась
Geely к презентации подготовил новую
Екатерина Варнава призналась, что ее
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили
К берегам Украины подошел ракетный
Nokia презентовала пятикамерный
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Просмотреть все новости