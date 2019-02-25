Билли Портер посетил церемонию «Оскар» в платье

Мероприятие состоялось в городе Лос-Анжелес в ночь с 24 на 25 февраля. Представители средств массовой информации отметили, что необычное одеяние для знаменитости создано руками модельера Кристиана Сириано. Он завоевал победу в проекте, который проходит на территории Соединенных Штатов Америки - «Подиум». Модельер стал самым молодым среди победителей шоу.Актерские способности Портера уже отмечены статуэткой премии «Золотой глобус». Знаменитость полюбился зрителям благодаря своим ролям в таких популярных кинокартинах как «Закон и порядок», «Американская история ужасов» и «Поза».Платье, в котором Билли Портер появился на главной церемонии в мире кино, имеет пышную юбку черного цвета и черно-белый верх, сделанный в виде рубашки и пиджака от мужского костюма.