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Эксперты назвали лучший суп для приведения давления в норму

Британские эксперты назвали суп, который лучше других может привести артериальное давление в норму. По мнению ученых, людям, которые находятся в группе риска, стоит употреблять его каждый день.
Эксперты назвали лучший суп для приведения давления в норму

Медики напоминают, что гипертония – распространенное явление, которое часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем, если нет лечения, в частности, к сердечным приступам и инсультам. Оказывается, идеальным решением может стать введение в рацион испанского блюда гаспачо, что доказали результаты проведенных исследований.

По словам ученых, причина в основных ингредиентах супа. В их числе значатся томаты, огурцы, чеснок, растительное масло, которые положительно влияют на сосуды и снижают давление по отдельности. В комплексе они могут дать устойчивый результат.

«В новом научном исследовании первый раз говорится о том, что постоянное употребление гаспачо полезно так же, как и введение в рацион его компонентов по отдельности. Работа доказала, что суп в рационе снизил риск повышенного давления на 27%. Важно, что в блюде есть каротины, полифенолы и витамин С, а его эффект, способствующий понижению давления, преобладает над влиянием соли», – подчеркнули эксперты.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:24

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