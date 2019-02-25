Хью Джекман показал обнаженный торс на утренней тренировке в Австралии
Известный актер Хью Джекман провел утреннюю тренировку на одном из пляжей в Австралии, где его заметили папарацци. Во время выполнения упражнений звезда “Людей X” позировал без футболки.
Накануне сотрудники СМИ заметили Хью Джекмана на Бонди-бич, где он успел устроить утренний заплыв и даже легкую пробежку по песку. Выглядел голливудский актер при этом достаточно бодро. Для посещения пляжа экранный Росомаха облачился в шорты выше колен с ярким принтом, демонстрируя обнаженный торс. Актер не стесняется показывать свое тело даже в реальной жизни, поскольку имеет хорошую физическую подготовку и постоянно занимается в зале.
Поклонники не оставили без внимания тот факт, что в свои 50 лет Хью Джекман действительно может похвастаться впечатляющим телом, не уступая своим более молодым коллегам по цеху. На Бонди-бич, между тем, актер проводит много времени, когда у него появляются свободные минуты между съемками и отдыхом дома с семьей.
Накануне сотрудники СМИ заметили Хью Джекмана на Бонди-бич, где он успел устроить утренний заплыв и даже легкую пробежку по песку. Выглядел голливудский актер при этом достаточно бодро. Для посещения пляжа экранный Росомаха облачился в шорты выше колен с ярким принтом, демонстрируя обнаженный торс. Актер не стесняется показывать свое тело даже в реальной жизни, поскольку имеет хорошую физическую подготовку и постоянно занимается в зале.
Поклонники не оставили без внимания тот факт, что в свои 50 лет Хью Джекман действительно может похвастаться впечатляющим телом, не уступая своим более молодым коллегам по цеху. На Бонди-бич, между тем, актер проводит много времени, когда у него появляются свободные минуты между съемками и отдыхом дома с семьей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:16