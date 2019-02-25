Анна Семенович отметит свой день рождения на море

Анна Семенович активно пользуется социальными сетями. Певица старается рассказывать поклонниками все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок в Instagram. На фото знаменитость запечатлена в платье с цветочным принтом, ее образ дополнила шляпа бежевого цвета. В комментарии Анна Семенович написала, что уже завтра она отправится на море, чтобы начать съемки нового клипа на песню под названием "Хочешь". В пятницу звезда отметит свой день рождения. Также певица добавила, что у нее огромное количество планов, и все надо успеть.Подписчики написали: "Очень красивое фото и красивая особа", "Снимок очень нежный", "Фотка супер! С трудом вас узнала на этом снимке ", "Семенович эффектно смотрится в этом платье)". Всего за 2 часа пост певицы набрал более 42 000 лайков.