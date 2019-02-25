АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Анна Семенович отметит свой день рождения на море

В соцсети Instagram Анна Семенович решила рассказать подписчикам, что она собирается делать на этой неделе. Исполнительница сообщила, что завтра отправится на море, где в пятницу отметит свой день рождения.

Анна Семенович отметит свой день рождения на море

Анна Семенович активно пользуется социальными сетями. Певица старается рассказывать поклонниками все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок в Instagram. На фото знаменитость запечатлена в платье с цветочным принтом, ее образ дополнила шляпа бежевого цвета. В комментарии Анна Семенович написала, что уже завтра она отправится на море, чтобы начать съемки нового клипа на песню под названием "Хочешь". В пятницу звезда отметит свой день рождения. Также певица добавила, что у нее огромное количество планов, и все надо успеть.

Анна Семенович отметит свой день рождения на море

Подписчики написали: "Очень красивое фото и красивая особа", "Снимок очень нежный", "Фотка супер! С трудом вас узнала на этом снимке ", "Семенович эффектно смотрится в этом платье)". Всего за 2 часа пост певицы набрал более 42 000 лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Саймон Марданшин стал вторым ведущим
Билли Портер посетил церемонию «Оскар»
Эксперты назвали лучший суп для
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила
В центре Москвы избит и ограблен
Хью Джекман показал обнаженный торс на
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной
Энергетическая дипломатия Новака
В России предложили установить
Анна Семенович отметит свой день
Мама Маргариты Ларченко оказалась
Geely к презентации подготовил новую
Екатерина Варнава призналась, что ее
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили
К берегам Украины подошел ракетный
Nokia презентовала пятикамерный
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Просмотреть все новости