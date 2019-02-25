В России предложили установить наименьший размер возмещения морального вреда
В РФ предложили установку наименьшего размера возмещения морального вреда. Выбрать минимальный размер моральной компенсации считает нужным Александр Коновалов, который занимает пост главы Минюста. Об этом чиновник сообщил в Совете Федерации 12 дней назад, 13 февраля.
«На самом деле, вызывает недоумение огромный разброс по похожим случаям, касающимся выплат компенсаций, которые есть в судебной практике. Это очень важно особенно в случаях причинения вреда человеческому здоровью и гибели», – высказал свое мнение Коновалов.
Он уверен, что подходы судов в РФ должны стать консолидированы и единообразны. Глава ведомства предлагает найти корректное решение, дающее возможность свести практику к одному знаменателю.
Все это и привело к идее предложения руководителя Министерства юстиции. «Надо установить наименьший размер суммы, которую можно назначать в качестве морального возмещения», – подытожил Коновалов.
«На самом деле, вызывает недоумение огромный разброс по похожим случаям, касающимся выплат компенсаций, которые есть в судебной практике. Это очень важно особенно в случаях причинения вреда человеческому здоровью и гибели», – высказал свое мнение Коновалов.
Он уверен, что подходы судов в РФ должны стать консолидированы и единообразны. Глава ведомства предлагает найти корректное решение, дающее возможность свести практику к одному знаменателю.
Все это и привело к идее предложения руководителя Министерства юстиции. «Надо установить наименьший размер суммы, которую можно назначать в качестве морального возмещения», – подытожил Коновалов.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:09