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В России предложили установить наименьший размер возмещения морального вреда

В РФ предложили установку наименьшего размера возмещения морального вреда. Выбрать минимальный размер моральной компенсации считает нужным Александр Коновалов, который занимает пост главы Минюста. Об этом чиновник сообщил в Совете Федерации 12 дней назад, 13 февраля.
В России предложили установить наименьший размер возмещения морального вреда

«На самом деле, вызывает недоумение огромный разброс по похожим случаям, касающимся выплат компенсаций, которые есть в судебной практике. Это очень важно особенно в случаях причинения вреда человеческому здоровью и гибели», – высказал свое мнение Коновалов.

Он уверен, что подходы судов в РФ должны стать консолидированы и единообразны. Глава ведомства предлагает найти корректное решение, дающее возможность свести практику к одному знаменателю.

Все это и привело к идее предложения руководителя Министерства юстиции. «Надо установить наименьший размер суммы, которую можно назначать в качестве морального возмещения», – подытожил Коновалов.



 
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Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:09

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