В России предложили установить наименьший размер возмещения морального вреда





«На самом деле, вызывает недоумение огромный разброс по похожим случаям, касающимся выплат компенсаций, которые есть в судебной практике. Это очень важно особенно в случаях причинения вреда человеческому здоровью и гибели», – высказал свое мнение Коновалов.Он уверен, что подходы судов в РФ должны стать консолидированы и единообразны. Глава ведомства предлагает найти корректное решение, дающее возможность свести практику к одному знаменателю.Все это и привело к идее предложения руководителя Министерства юстиции. «Надо установить наименьший размер суммы, которую можно назначать в качестве морального возмещения», – подытожил Коновалов.