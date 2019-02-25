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Екатерина Варнава призналась, что ее пожилая мать не может сидеть без дела

Екатерина Варнава решила рассказать своим поклонникам о матери пенсионного возраста. Несмотря на свои солидные годы, родственница актрисы не может подолгу сидеть без дела.
Екатерина Варнава призналась, что ее пожилая мать не может сидеть без дела

По словам Екатерины Варнавы, ее мать пытается занять себя чем-то даже в выходные. В пожилом возрасте женщина не жалуется на жизнь, а продолжает вести активный образ жизни, пробуя себя в разных сферах. Будучи врачом, родственница звезды Comedy Woman успевает шить, вязать, и заниматься другими делами. Варнава считает мать хорошим примером, особенно для тех, кто к 30 годам продолжает жить с родителями, жалуясь на “поиск себя”.

Поклонникам теледива попыталась донести, что никогда не поздно взяться за новое дело, сменить профессию, или научиться чему-то новому. В завершении своих слов Екатерина Варнава пошутила, что пост писала в связанных матерью варежках. В комментариях фолловеры поддержали кумира, похвалив ее родительницу за такую позицию и хорошее воспитание звездной дочери.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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