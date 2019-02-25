Екатерина Варнава призналась, что ее пожилая мать не может сидеть без дела

По словам Екатерины Варнавы, ее мать пытается занять себя чем-то даже в выходные. В пожилом возрасте женщина не жалуется на жизнь, а продолжает вести активный образ жизни, пробуя себя в разных сферах. Будучи врачом, родственница звезды Comedy Woman успевает шить, вязать, и заниматься другими делами. Варнава считает мать хорошим примером, особенно для тех, кто к 30 годам продолжает жить с родителями, жалуясь на “поиск себя”.Поклонникам теледива попыталась донести, что никогда не поздно взяться за новое дело, сменить профессию, или научиться чему-то новому. В завершении своих слов Екатерина Варнава пошутила, что пост писала в связанных матерью варежках. В комментариях фолловеры поддержали кумира, похвалив ее родительницу за такую позицию и хорошее воспитание звездной дочери.