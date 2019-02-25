"Все, все мультики удаляю": Ксения Бородина "обманом" заставляет дочь Теону фотографироваться
Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно отправилась на отдых в Таиланд, откуда регулярно делится с поклонниками красивыми фотографиями на фоне пейзажей. Сегодня звезда пожаловалась, что ее дочь Теона не любит фотографироваться, из-за чего ей приходится идти на обман.
В своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина опубликовала новый снимок дочери Теоны на фоне берега и моря. В описании звезда поделилась, что смогла уговорить девочку сделать фотографию только с помощью обмана.
За считанные минуты снимок Ксении Бородиной сразу же собрал множество комментариев. Фанаты в очередной раз восхитились дочерью звезды и ее купальным костюмом. Нашлись и те, кто раскритиковал Бородину. По их мнению, дети приехали не фотографироваться, а отдыхать, поэтому заставлять их нет смысла.
В своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина опубликовала новый снимок дочери Теоны на фоне берега и моря. В описании звезда поделилась, что смогла уговорить девочку сделать фотографию только с помощью обмана.
"Говорю, Теона повернись сделаю фотографию красивую, она даже бровью не дёрнула. Тут я кричу, все, все мультики удаляю, реакция моментальная. А вы на что идёте, чтобы добиться своего с детьми?", - написала телеведущая.
За считанные минуты снимок Ксении Бородиной сразу же собрал множество комментариев. Фанаты в очередной раз восхитились дочерью звезды и ее купальным костюмом. Нашлись и те, кто раскритиковал Бородину. По их мнению, дети приехали не фотографироваться, а отдыхать, поэтому заставлять их нет смысла.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:11