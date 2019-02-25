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"Все, все мультики удаляю": Ксения Бородина "обманом" заставляет дочь Теону фотографироваться

Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно отправилась на отдых в Таиланд, откуда регулярно делится с поклонниками красивыми фотографиями на фоне пейзажей. Сегодня звезда пожаловалась, что ее дочь Теона не любит фотографироваться, из-за чего ей приходится идти на обман.
"Все, все мультики удаляю": Ксения Бородина "обманом" заставляет дочь Теону фотографироваться

В своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина опубликовала новый снимок дочери Теоны на фоне берега и моря. В описании звезда поделилась, что смогла уговорить девочку сделать фотографию только с помощью обмана.

"Говорю, Теона повернись сделаю фотографию красивую, она даже бровью не дёрнула. Тут я кричу, все, все мультики удаляю, реакция моментальная. А вы на что идёте, чтобы добиться своего с детьми?", - написала телеведущая.


За считанные минуты снимок Ксении Бородиной сразу же собрал множество комментариев. Фанаты в очередной раз восхитились дочерью звезды и ее купальным костюмом. Нашлись и те, кто раскритиковал Бородину. По их мнению, дети приехали не фотографироваться, а отдыхать, поэтому заставлять их нет смысла.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:11

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