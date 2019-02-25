Звезда "Дом-2" Виктория Романец стала крёстной мамой
Звезда "Дома-2" Виктория Романец поделилась с поклонниками приятной новостью. Сегодня проектантка стала крёстной мамой мальчика по имени Егор.
На своей странице в Instagram Виктория Романец поздравила свою близкую подругу с крещением сына, а также себя, ведь именно звезда "Дома-2" стала его крестной мамой. Девушка показала фото из церкви, на котором стоит среди икон со свечами в руках.
Виктория Романец также показала совместный снимок с матерью своего крестного сына Егора и отметила, что они дружат уже на протяжении 16 лет. Поклонники порадовались за своего кумира и пожелали счастья ей, малышу и его родителям.
На своей странице в Instagram Виктория Романец поздравила свою близкую подругу с крещением сына, а также себя, ведь именно звезда "Дома-2" стала его крестной мамой. Девушка показала фото из церкви, на котором стоит среди икон со свечами в руках.
Виктория Романец также показала совместный снимок с матерью своего крестного сына Егора и отметила, что они дружат уже на протяжении 16 лет. Поклонники порадовались за своего кумира и пожелали счастья ей, малышу и его родителям.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:05