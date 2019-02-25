АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Звезда "Дом-2" Виктория Романец стала крёстной мамой

Звезда "Дома-2" Виктория Романец поделилась с поклонниками приятной новостью. Сегодня проектантка стала крёстной мамой мальчика по имени Егор.
Звезда "Дом-2" Виктория Романец стала крёстной мамой

На своей странице в Instagram Виктория Романец поздравила свою близкую подругу с крещением сына, а также себя, ведь именно звезда "Дома-2" стала его крестной мамой. Девушка показала фото из церкви, на котором стоит среди икон со свечами в руках.

Виктория Романец также показала совместный снимок с матерью своего крестного сына Егора и отметила, что они дружат уже на протяжении 16 лет. Поклонники порадовались за своего кумира и пожелали счастья ей, малышу и его родителям.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Ученые: На качество спермы не влияет
Звезда "Дом-2" Виктория Романец стала
Обнаженная Настя Каменских показала
Жена Марата Башарова восстанавливается
Ольга Бузова дала совет, как начать
Певица Юлия Проскурякова показала себя
Обновленный Ford EcoSport подорожал в
Актриса Любовь Толкалина крутит роман с
Выступление Ольги Бузовой в городе
Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить
Ксении Бородиной грозит штраф за
Иосиф Оганесян служил в армии при театре
Ирена Понарошку пожаловалась на
Ученые смогли обнаружить новый вид
Илья Яббаров обращался к сильному
Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова
Регина Тодоренко начнет вести
Алексей Макаров на День защитника
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на
В Сети продолжает распространяться
В Великобритании у девушки полностью
Французская новинка Peugeot 208 станет
Памела Андерсон написала открытое
Ольга Рапунцель завидует своей сестре
Рами Малек получил «Оскар» в номинации
Просмотреть все новости