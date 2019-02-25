Geely к презентации подготовил новую версию электрокара GE11
Китайский бренд Geely к презентации подготовил новую версию электрокара GE11. Он составит конкуренцию Tesla Model 3.
Модель будет иметь «космический» интерьер. В салоне размещается большой сенсорный экран мультимедийного центра, оригинальный двухспицевой руль, центральная консоль с удобными сенсорными кнопками. Транспортное средство обладает следующими размерами 4736х1804х1503 мм. Межосевое расстояние составляет 2 700 мм. Основой транспортного средства выступает новая платформа, которую разработали специально под электрокары.
Новая электрическая версия получила силовой агрегат, генерирующий 177 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Транспортное средство серийно начнут производить в марте этого года.
Модель будет иметь «космический» интерьер. В салоне размещается большой сенсорный экран мультимедийного центра, оригинальный двухспицевой руль, центральная консоль с удобными сенсорными кнопками. Транспортное средство обладает следующими размерами 4736х1804х1503 мм. Межосевое расстояние составляет 2 700 мм. Основой транспортного средства выступает новая платформа, которую разработали специально под электрокары.
Новая электрическая версия получила силовой агрегат, генерирующий 177 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Транспортное средство серийно начнут производить в марте этого года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00