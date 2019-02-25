АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Geely к презентации подготовил новую версию электрокара GE11

Китайский бренд Geely к презентации подготовил новую версию электрокара GE11. Он составит конкуренцию Tesla Model 3.
Geely к презентации подготовил новую версию электрокара GE11

Модель будет иметь «космический» интерьер. В салоне размещается большой сенсорный экран мультимедийного центра, оригинальный двухспицевой руль, центральная консоль с удобными сенсорными кнопками. Транспортное средство обладает следующими размерами 4736х1804х1503 мм. Межосевое расстояние составляет 2 700 мм. Основой транспортного средства выступает новая платформа, которую разработали специально под электрокары.

Новая электрическая версия получила силовой агрегат, генерирующий 177 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Транспортное средство серийно начнут производить в марте этого года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Саймон Марданшин стал вторым ведущим
Билли Портер посетил церемонию «Оскар»
Эксперты назвали лучший суп для
Жена Вальтера Соломенцева разоблачила
В центре Москвы избит и ограблен
Хью Джекман показал обнаженный торс на
Даниил Сахнов взбесился из-за очередной
Энергетическая дипломатия Новака
В России предложили установить
Анна Семенович отметит свой день
Мама Маргариты Ларченко оказалась
Geely к презентации подготовил новую
Екатерина Варнава призналась, что ее
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили
К берегам Украины подошел ракетный
Nokia презентовала пятикамерный
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Просмотреть все новости