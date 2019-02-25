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Яна Рудковская опровергла слухи о своей семье и эксплуатации близких

Яна Рудковская опровергла ряд слухов о своей семье, а также о том, что занимается эксплуатацией близких. Соответствующий пост отечественный продюсер опубликовала на просторах сети Instagram.
Яна Рудковская опровергла слухи о своей семье и эксплуатации близких

Накануне Яна Рудковская почитала комментарии поклонников и отзывы в СМИ, чему была не рада, столкнувшись с большим количеством негатива. Однако в новом посте супруга Евгения Плющенко попыталась опровергнуть некоторые заблуждения о ее семье. В частности, знаменитость ответила на критику по поводу того, что ее сын и муж работают, чтобы она покупала себе дорогие вещи. Рудковская напомнила, что сама нередко трудится в режиме 24/7, у нее много проектов и рекламные контракты, поэтому даже если бы супруг и наследник совсем ничего не делали, ее семье не пришлось бы бедствовать.

Теледива рассказала, что решила отдыхать во Франции, а не в России, из-за собственных предпочтений, имея на это право. Со старшими детьми она тоже общается и по возможности проводит с ними время, а еще Рудковская старается заниматься благотворительностью, поэтому не понимает ряда претензий со стороны подписчиков.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

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