Nokia презентовала пятикамерный смартфон и кнопочный мобильный телефон
Финская компания HMD Global, представляющая бренд Nokia, провела презентацию своих новинок в рамках Всемирного мобильного конгресса, который проходит в Барселоне. Производители продемонстрировали потребительской аудитории пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView и кнопочный мобильный телефон Nokia 210.
Представители компании сообщили, что смартфон получил пять камер на своей задней панели. Два установленных модуля цветные, а три – монохромные. Основные камеры производят съемку одновременно, однако каждая снимает со своего ракурса, благодаря чему у них получается разная экспозиция. В результате достигается высокое качество детализации изображения. Каждая камера получила сенсор на 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Смартфон получил формат RAW. Во время презентации представители компании сообщили, что они заключили договор с Adobe и теперь владельцы новинки смогут беспрепятственно использовать программу Lightroom для редактирования своих фотоснимков.
Модель функционирует на процессоре Snapdragon 845, имеет ОП 6 ГБ, а также оснащена встроенным аналогом на 128 ГБ. Разработчики дополнили новинку дактилоскопическим датчиком и системой, которая распознает лица. Выйдет девайс на потребительский рынок с ценником в 699 долларов.
Помимо Nokia 9 PureView в рамках выставки были представлены и другие новинки бренда: Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 и кнопочный телефон Nokia 210.
Начало реализации гаджетов от компании HMD Global запланировано на март текущего года.
Представители компании сообщили, что смартфон получил пять камер на своей задней панели. Два установленных модуля цветные, а три – монохромные. Основные камеры производят съемку одновременно, однако каждая снимает со своего ракурса, благодаря чему у них получается разная экспозиция. В результате достигается высокое качество детализации изображения. Каждая камера получила сенсор на 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Смартфон получил формат RAW. Во время презентации представители компании сообщили, что они заключили договор с Adobe и теперь владельцы новинки смогут беспрепятственно использовать программу Lightroom для редактирования своих фотоснимков.
Модель функционирует на процессоре Snapdragon 845, имеет ОП 6 ГБ, а также оснащена встроенным аналогом на 128 ГБ. Разработчики дополнили новинку дактилоскопическим датчиком и системой, которая распознает лица. Выйдет девайс на потребительский рынок с ценником в 699 долларов.
Помимо Nokia 9 PureView в рамках выставки были представлены и другие новинки бренда: Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 и кнопочный телефон Nokia 210.
Начало реализации гаджетов от компании HMD Global запланировано на март текущего года.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:38