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Nokia презентовала пятикамерный смартфон и кнопочный мобильный телефон

Финская компания HMD Global, представляющая бренд Nokia, провела презентацию своих новинок в рамках Всемирного мобильного конгресса, который проходит в Барселоне. Производители продемонстрировали потребительской аудитории пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView и кнопочный мобильный телефон Nokia 210.
Nokia презентовала пятикамерный смартфон и кнопочный мобильный телефон

Представители компании сообщили, что смартфон получил пять камер на своей задней панели. Два установленных модуля цветные, а три – монохромные. Основные камеры производят съемку одновременно, однако каждая снимает со своего ракурса, благодаря чему у них получается разная экспозиция. В результате достигается высокое качество детализации изображения. Каждая камера получила сенсор на 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Смартфон получил формат RAW. Во время презентации представители компании сообщили, что они заключили договор с Adobe и теперь владельцы новинки смогут беспрепятственно использовать программу Lightroom для редактирования своих фотоснимков.

Модель функционирует на процессоре Snapdragon 845, имеет ОП 6 ГБ, а также оснащена встроенным аналогом на 128 ГБ. Разработчики дополнили новинку дактилоскопическим датчиком и системой, которая распознает лица. Выйдет девайс на потребительский рынок с ценником в 699 долларов.
Помимо Nokia 9 PureView в рамках выставки были представлены и другие новинки бренда: Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 и кнопочный телефон Nokia 210.
Nokia презентовала пятикамерный смартфон и кнопочный мобильный телефон

Начало реализации гаджетов от компании HMD Global запланировано на март текущего года.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:38

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