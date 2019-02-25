Nokia презентовала пятикамерный смартфон и кнопочный мобильный телефон





Представители компании сообщили, что смартфон получил пять камер на своей задней панели. Два установленных модуля цветные, а три – монохромные. Основные камеры производят съемку одновременно, однако каждая снимает со своего ракурса, благодаря чему у них получается разная экспозиция. В результате достигается высокое качество детализации изображения. Каждая камера получила сенсор на 12 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Смартфон получил формат RAW. Во время презентации представители компании сообщили, что они заключили договор с Adobe и теперь владельцы новинки смогут беспрепятственно использовать программу Lightroom для редактирования своих фотоснимков.Модель функционирует на процессоре Snapdragon 845, имеет ОП 6 ГБ, а также оснащена встроенным аналогом на 128 ГБ. Разработчики дополнили новинку дактилоскопическим датчиком и системой, которая распознает лица. Выйдет девайс на потребительский рынок с ценником в 699 долларов.Помимо Nokia 9 PureView в рамках выставки были представлены и другие новинки бренда: Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2 и кнопочный телефон Nokia 210.Начало реализации гаджетов от компании HMD Global запланировано на март текущего года.