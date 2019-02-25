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Ольга Бузова дала совет, как начать собственный бизнес

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2», певица, дизайнер и бизнесвумен Ольга Бузова поспешила рассказать поклонникам, как правильно начинать свой бизнес.

По мнению фолловеров, Бузова на самом деле ничего не знает по поводу реального положения дел с малым бизнесом в Российской Федерации.

Ольга Бузова дала совет, как начать собственный бизнес

На днях Ольга решила дать совет своим подписчикам, как нужно начинать собственный бизнес. В своем посте Бузова указала на то, что в современном мире дозволено заняться любым делом даже без стартового капитала, а раскручивать его можно совершенно бесплатно, ведь существуют различные социальные сети.

Ольга Бузова дала совет, как начать собственный бизнес

Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же набросились на поющую телеведущую, назвав ее советы «нелепыми», а также высмеяли Ольгу, так как знают, что она сама никогда не начинала бизнес с нуля. Некоторые фолловеры назвали совет Бузовой «сказочкой для розовых пони», которые только тем и занимаются, что скачут по радуге, так как с реальной жизнью никогда не сталкивались.

Ольга Бузова дала совет, как начать собственный бизнес

К слову, нашлись у Ольги и защитники, которые поспешили поддержать свою любимицу. По их словам, Бузова дала правильный совет, ведь не секрет, что на сегодняшний день многие покупают ту или иную продукцию через Интернет. В пример поклонники телезнаменитости привели интернет-магазины, где можно приобрести не только одежду и различные игрушки, но и даже еду прямиком из супермаркета.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:00

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