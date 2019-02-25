Ольга Бузова дала совет, как начать собственный бизнес





По мнению фолловеров, Бузова на самом деле ничего не знает по поводу реального положения дел с малым бизнесом в Российской Федерации.На днях Ольга решила дать совет своим подписчикам, как нужно начинать собственный бизнес. В своем посте Бузова указала на то, что в современном мире дозволено заняться любым делом даже без стартового капитала, а раскручивать его можно совершенно бесплатно, ведь существуют различные социальные сети.Нужно сказать, что интернет-пользователи тут же набросились на поющую телеведущую, назвав ее советы «нелепыми», а также высмеяли Ольгу, так как знают, что она сама никогда не начинала бизнес с нуля. Некоторые фолловеры назвали совет Бузовой «сказочкой для розовых пони», которые только тем и занимаются, что скачут по радуге, так как с реальной жизнью никогда не сталкивались.К слову, нашлись у Ольги и защитники, которые поспешили поддержать свою любимицу. По их словам, Бузова дала правильный совет, ведь не секрет, что на сегодняшний день многие покупают ту или иную продукцию через Интернет. В пример поклонники телезнаменитости привели интернет-магазины, где можно приобрести не только одежду и различные игрушки, но и даже еду прямиком из супермаркета.