Алексей Гуськов уверен, что в России скоро пройдет мода на хайп и хамство





Алексей Гуськов напомнил, что гламур в Российской Федерации прошел. По мнению актера, также закончится и мода на хайп и хамство. Знаменитость заметил, что некоторое время назад практически все женщины России ходили с мелированными волосами. Но сейчас мода на такое окрашивание уже прошла. Алексей Гуськов заметил, что хайп – это вообще не русское слово, и вскоре его забудут. Также актер выразил свое опасение насчет того, что Интернет может полностью искоренить кино, поскольку формат телевидения полностью меняется.Звезда считает, что сейчас намного проще узнать новости из Сети, а не сидеть перед телевизором и ждать выпуска передачи. Но при этом Алексей Гуськов уверен, что хамство, которое происходит сейчас в Интернете, исчезнет, а люди станут добрее.