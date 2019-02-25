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Алексей Гуськов уверен, что в России скоро пройдет мода на хайп и хамство

В одном из своих интервью Алексей Гуськов решил затронуть тему хайпа и хамства в России. Актер уверен, что скоро мода на это все пройдет.

Алексей Гуськов уверен, что в России скоро пройдет мода на хайп и хамство

Алексей Гуськов напомнил, что гламур в Российской Федерации прошел. По мнению актера, также закончится и мода на хайп и хамство. Знаменитость заметил, что некоторое время назад практически все женщины России ходили с мелированными волосами. Но сейчас мода на такое окрашивание уже прошла. Алексей Гуськов заметил, что хайп – это вообще не русское слово, и вскоре его забудут. Также актер выразил свое опасение насчет того, что Интернет может полностью искоренить кино, поскольку формат телевидения полностью меняется.

Алексей Гуськов уверен, что в России скоро пройдет мода на хайп и хамство

Звезда считает, что сейчас намного проще узнать новости из Сети, а не сидеть перед телевизором и ждать выпуска передачи. Но при этом Алексей Гуськов уверен, что хамство, которое происходит сейчас в Интернете, исчезнет, а люди станут добрее.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24

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