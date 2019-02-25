Алексей Гуськов уверен, что в России скоро пройдет мода на хайп и хамство
В одном из своих интервью Алексей Гуськов решил затронуть тему хайпа и хамства в России. Актер уверен, что скоро мода на это все пройдет.
Алексей Гуськов напомнил, что гламур в Российской Федерации прошел. По мнению актера, также закончится и мода на хайп и хамство. Знаменитость заметил, что некоторое время назад практически все женщины России ходили с мелированными волосами. Но сейчас мода на такое окрашивание уже прошла. Алексей Гуськов заметил, что хайп – это вообще не русское слово, и вскоре его забудут. Также актер выразил свое опасение насчет того, что Интернет может полностью искоренить кино, поскольку формат телевидения полностью меняется.
Звезда считает, что сейчас намного проще узнать новости из Сети, а не сидеть перед телевизором и ждать выпуска передачи. Но при этом Алексей Гуськов уверен, что хамство, которое происходит сейчас в Интернете, исчезнет, а люди станут добрее.
Алексей Гуськов напомнил, что гламур в Российской Федерации прошел. По мнению актера, также закончится и мода на хайп и хамство. Знаменитость заметил, что некоторое время назад практически все женщины России ходили с мелированными волосами. Но сейчас мода на такое окрашивание уже прошла. Алексей Гуськов заметил, что хайп – это вообще не русское слово, и вскоре его забудут. Также актер выразил свое опасение насчет того, что Интернет может полностью искоренить кино, поскольку формат телевидения полностью меняется.
Звезда считает, что сейчас намного проще узнать новости из Сети, а не сидеть перед телевизором и ждать выпуска передачи. Но при этом Алексей Гуськов уверен, что хамство, которое происходит сейчас в Интернете, исчезнет, а люди станут добрее.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24