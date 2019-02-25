Обнаженная Настя Каменских показала фигуру на “постельном” фото





В личном профиле в соцсети Настя Каменских опубликовала достаточно пикантный кадр, где она сидит на кровати, прикрывшись одеялом. Позирует певица в полностью обнаженном виде, демонстрируя контуры тела и ягодицы, а ее волосы собраны в пучок для лучшего обзора на фигуру. В подписи к публикации знаменитость еще раз напомнила, что накануне состоялась премьера ее клипа на песню “Попа как у Ким”, призвав посмотреть ролик всех, кто его еще не видел.В комментариях реакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики оценили кадр и отметили привлекательность певицы, пока другие назвали фото Насти Каменской чрезмерно откровенным. Несмотря на критику, оценить отметками “Мне нравится” пост на странице 31-летней певицы успели более 116 тысяч юзеров.