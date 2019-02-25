Украинский ведущий напомнил о выступлениях Джамалы в России после 2014 года





«Благодарю за Ваших родителей, променявших патриотизм и родину на материальные блага», – подчеркнул Назаров. В заключение он назвал Сусану Джамаладинову, как зовут Джамалу, «гордостью государства». Раньше сообщалось, что выступление дуэта певиц «Анна-Мария», который претендовали на то, чтобы представлять Украину на «Евровидении-2019», довело Джамалу до слез. Причиной стало интервью исполнительниц из Крыма.Отметим, что в марте 2014-го в Крыму состоялся референдум. Именно по его результатам полуостров был присоединен к РФ. Украина этих итогов не признала.