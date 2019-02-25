Ксении Бородиной грозит штраф за клевету в адрес Ольги Сударкиной





Ольга Сударкина ушла с проекта "Дом-2" несколько недель назад, однако ее скандал с Ксенией Бородиной получил продолжение. По словам экс-участницы, еще во время ее пребывания на проекте телеведущая не только обижала Сударкину, но и провоцировала против нее сплетни.Экс-участница "Дома-2" не намерена терпеть унижения, и уж обратилась в полицию с заявлением. Примечательно, что поклонники проекта не одобрили действия девушки, многие считают, что она лишь пиарится на имени Бородиной.