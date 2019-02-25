Певица Юлия Проскурякова показала себя без косметики

В своем профиле Юлия Проскурякова разместила фото, для которого позирует сидя на полу на фоне панорамного окна. Облачена знаменитость в светлую рубашку и темные брюки, а ее волосы аккуратно собраны. При этом наносить макияж для съемки супруга Игоря Николаева не стала, хотя обычно позирует перед камерой с косметикой на лице. В подписи к посту Проскурякова привела отрывок из стихотворения, предложив поклонникам его продолжить.В комментариях фолловеры высказали свое восхищение видом 36-летней певицы без привычного грима. Фанаты отметили, что даже в естественном виде избранница Игоря Николаева выглядит потрясающе, призывая ее как можно чаще отказываться от макияжа.