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Певица Юлия Проскурякова показала себя без косметики

Отечественная певица Юлия Проскурякова продемонстрировала поклонникам, каким образом выглядит без косметики на лице. Соответствующий пост появился на странице супруги Игоря Николаева в Instagram.
Певица Юлия Проскурякова показала себя без косметики

В своем профиле Юлия Проскурякова разместила фото, для которого позирует сидя на полу на фоне панорамного окна. Облачена знаменитость в светлую рубашку и темные брюки, а ее волосы аккуратно собраны. При этом наносить макияж для съемки супруга Игоря Николаева не стала, хотя обычно позирует перед камерой с косметикой на лице. В подписи к посту Проскурякова привела отрывок из стихотворения, предложив поклонникам его продолжить.

В комментариях фолловеры высказали свое восхищение видом 36-летней певицы без привычного грима. Фанаты отметили, что даже в естественном виде избранница Игоря Николаева выглядит потрясающе, призывая ее как можно чаще отказываться от макияжа.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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