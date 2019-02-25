Актриса Любовь Толкалина крутит роман с телеведущим Джоном Уорреном





Долгое время Любовь Толкалина оставалась одна, однако в преддверии 14 февраля актриса была замечена в компании Джона Уоррена. В частности, пара вместе отдыхала на одном из сочинских горнолыжных курортов. Скрывать свою романтическую связь с артисткой ведущий шоу “Пойдем, поедим!” на НТВ не стал, а познакомились они в конце минувшего года. Оказалось, что у актрисы и телеведущего много общего, также сходятся и их взгляды на многие вещи.По словам Джона Уоррена, у него и возлюбленной достаточно напряженные графики, поэтому видеться часто возможности у них нет. В то же время в свободные минуты ведущий старается поддерживать Любовь Толкалину, он несколько раз посещал театр ради постановок с участием знаменитости.