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Актриса Любовь Толкалина крутит роман с телеведущим Джоном Уорреном

Отечественная актриса Любовь Толкалина закрутила роман с известным телеведущим Джоном Уорреном. Знаменитость не смущает тот факт, что ухажер на девять лет ее старше.
Актриса Любовь Толкалина крутит роман с телеведущим Джоном Уорреном

Долгое время Любовь Толкалина оставалась одна, однако в преддверии 14 февраля актриса была замечена в компании Джона Уоррена. В частности, пара вместе отдыхала на одном из сочинских горнолыжных курортов. Скрывать свою романтическую связь с артисткой ведущий шоу “Пойдем, поедим!” на НТВ не стал, а познакомились они в конце минувшего года. Оказалось, что у актрисы и телеведущего много общего, также сходятся и их взгляды на многие вещи.
Актриса Любовь Толкалина крутит роман с телеведущим Джоном Уорреном

По словам Джона Уоррена, у него и возлюбленной достаточно напряженные графики, поэтому видеться часто возможности у них нет. В то же время в свободные минуты ведущий старается поддерживать Любовь Толкалину, он несколько раз посещал театр ради постановок с участием знаменитости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:46

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