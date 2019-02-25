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Иосиф Оганесян служил в армии при театре

Иосиф Оганесян в честь Дня Защитника Отечества решил признаться, что тоже служил в армии, однако не в обычных войсках. По словам участника "Дома-2", он во время службы учился и работал в театре в своей части.
Иосиф Оганесян служил в армии при театре

В День Защитника Отечества проектанты решили показать несколько шуточных сценок, посвященных празднику. Не остался в стороне и Иосиф Оганесян. На своей странице в Instagram супруг Саши Черно написал, что тоже в свое время отдал долг родине и отслужил в армии.

В то же время супруга Оганесяна Саша Черно поспешила опровергнуть пост участника "Дом-2". В социальной сети она написала, что на фото, показанном мужем, он всего лишь в образе для театра, а снимок с якобы друзьями на самом деле был сделан в поезде с дембелями.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:31

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