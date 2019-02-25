Илья Яббаров обращался к сильному экстрасенсу для возвращения потенции





Илья Яббаров признался, что с ним тоже случались неприятные моменты, касающиеся мужской силы. Участник "Дома-2" даже потерял желание жить, однако вернуть все на места ему помог сильнейший экстрасенс. После сеанса родные не узнавали проектанта, ведь он был буквально раздавлен. Ситуация изменилась через несколько часов.По словам Яббарова, узнать причину удалось только через время, когда одна из отвергнутых ним девушек призналась, что это именно она совершила на него заговор, чтобы отомстить.