АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На церемонию вручения премии «Оскар» некоторые знаменитости приехали в нелепых нарядах
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Илья Яббаров обращался к сильному экстрасенсу для возвращения потенции

Илья Яббаров признался, что у него были проблемы с потенцией, хотя многодетный отец не склонен к признаниям, а сами его бывшие возлюбленные отзывались о нем, как об очень страстном мужчине. Оказалось, неприятная участь постигла участника "Дома-2" после наговора отвергнутой девушки.
Илья Яббаров обращался к сильному экстрасенсу для возвращения потенции

Илья Яббаров признался, что с ним тоже случались неприятные моменты, касающиеся мужской силы. Участник "Дома-2" даже потерял желание жить, однако вернуть все на места ему помог сильнейший экстрасенс. После сеанса родные не узнавали проектанта, ведь он был буквально раздавлен. Ситуация изменилась через несколько часов.
Илья Яббаров обращался к сильному экстрасенсу для возвращения потенции

По словам Яббарова, узнать причину удалось только через время, когда одна из отвергнутых ним девушек призналась, что это именно она совершила на него заговор, чтобы отомстить.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская опровергла слухи о своей
Алексей Гуськов уверен, что в России
Украинский ведущий напомнил о
"Все, все мультики удаляю": Ксения
Ученые: На качество спермы не влияет
Звезда "Дом-2" Виктория Романец стала
Обнаженная Настя Каменских показала
Жена Марата Башарова восстанавливается
Ольга Бузова дала совет, как начать
Певица Юлия Проскурякова показала себя
Обновленный Ford EcoSport подорожал в
Актриса Любовь Толкалина крутит роман с
Выступление Ольги Бузовой в городе
Юлия Тимошенко пообещала вдвое снизить
Ксении Бородиной грозит штраф за
Иосиф Оганесян служил в армии при театре
Ирена Понарошку пожаловалась на
Ученые смогли обнаружить новый вид
Илья Яббаров обращался к сильному
Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова
Регина Тодоренко начнет вести
Алексей Макаров на День защитника
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на
В Сети продолжает распространяться
В Великобритании у девушки полностью
Французская новинка Peugeot 208 станет
Памела Андерсон написала открытое
Ольга Рапунцель завидует своей сестре
Рами Малек получил «Оскар» в номинации
Просмотреть все новости