Илья Яббаров обращался к сильному экстрасенсу для возвращения потенции
Илья Яббаров признался, что у него были проблемы с потенцией, хотя многодетный отец не склонен к признаниям, а сами его бывшие возлюбленные отзывались о нем, как об очень страстном мужчине. Оказалось, неприятная участь постигла участника "Дома-2" после наговора отвергнутой девушки.
Илья Яббаров признался, что с ним тоже случались неприятные моменты, касающиеся мужской силы. Участник "Дома-2" даже потерял желание жить, однако вернуть все на места ему помог сильнейший экстрасенс. После сеанса родные не узнавали проектанта, ведь он был буквально раздавлен. Ситуация изменилась через несколько часов.
По словам Яббарова, узнать причину удалось только через время, когда одна из отвергнутых ним девушек призналась, что это именно она совершила на него заговор, чтобы отомстить.
Илья Яббаров признался, что с ним тоже случались неприятные моменты, касающиеся мужской силы. Участник "Дома-2" даже потерял желание жить, однако вернуть все на места ему помог сильнейший экстрасенс. После сеанса родные не узнавали проектанта, ведь он был буквально раздавлен. Ситуация изменилась через несколько часов.
По словам Яббарова, узнать причину удалось только через время, когда одна из отвергнутых ним девушек призналась, что это именно она совершила на него заговор, чтобы отомстить.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:21