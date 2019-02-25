Обновленный Ford EcoSport подорожал в России на 26 тысяч рублей





По данным “Автостата”, в среднем на все комплектации Ford EcoSport ценник подскочил на 26 тысяч. Теперь минимальная стоимость кроссовера в дилерских центрах РФ достигает более чем 1,07 млн рублей. Базовая версия модели оснащена мотором на 1.5 литра, способным генерировать порядка 123 лошадиных сил. Трансмиссия представлена МКПП на пять скоростей, привод имеется только передний. За EcoSport с АКПП придется заплатить свыше 1,22 млн рублей, а версия Titanium Plus, считающаяся топовой, обойдется в 1,52 млн. В данном случае предусмотрен 2-литровый двигатель, чья производительность составляет 148 “лошадок”.У бренда Ford дела в России идут не лучшим образом. За январь бренд из США успел реализовать в стране немногим более 1,7 тысячи авто, что на 44% уступает показателям прошлого года.