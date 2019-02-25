Энергетическая дипломатия Новака приходит на помощь баррелю
Соглашение ОПЕК+ отразилось на стоимости нефти в мире. Об этом сообщили СМИ.
Напомним, на обвал цен на нефть в России повлиял мировой кризис. Именно в это время глава «Минэнерго» Александр Новак стал в числе тех, кто повлиял на достижение договоренностей, в результате которых были заключены соглашения о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК.
Так в 2016 году в рамках саммита большой двадцатки (G20) Россией было подписано соглашение с Саудовской Аравией, в котором страны обязались стабилизировать рынок нефти. Сокращение добычи нефти началось уже в конце 2016 года, сообщает «ФедералПресс».
Начиная с ноября прошлого года нефть эталонной марки Brentу уверенно торгуется выше отметки 66 долларов за баррель. Напомним, что до этого цены на «черное золото» могли упасть ниже 40 долларов.
Отметим, что РФ, не входившая в ОПЕК, также взяла обязательства по сокращению добычи. Как заявил тогда Новак, согласно договоренностям ОПЕК+ Россия снизила производство нефти на 228 тысяч баррелей в сутки.
Именно благодаря этим договоренностям формирование российского бюджета было значительно упрощено.
Значительные успехи в отрасли обусловлены также и тем, что Александр Новак лично контролирует работу крупных компаний. В частности, Новак является председателем Совета директоров Россетей и ПАО «Транснефть», входит в наблюдательный совет Росатома, а также является членом Совета директоров ПАО «Газпром».
Именно Новаку сегодня приходится постоянно держать руку на пульсе многочисленных судебных тяжб между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Напомним, что в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав российскую компанию выплатить 2,56 млрд долларов. Украинская сторона, впрочем, требовала от российского монополиста 17 млрд долларов.
Одной из первоочередных задач для министра энергетики является превращение отечественного энергетического комплекса в современную инвестиционно-привлекательную отрасль. Многие крупные компании сегодня уже успешно реализуют эти планы. Так, среди акционеров ПАО «Транснефть» сегодня крупные российские и иностранные инвестиционные фонды. Как то – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ), Саудовский суверенный фонд, НПФ «Газфонд».
В последние годы «Транснефть» пересмотрела свое отношение к инвесторам: в руководстве компании заявляют о стремлении к выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Напомним, на обвал цен на нефть в России повлиял мировой кризис. Именно в это время глава «Минэнерго» Александр Новак стал в числе тех, кто повлиял на достижение договоренностей, в результате которых были заключены соглашения о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК.
Так в 2016 году в рамках саммита большой двадцатки (G20) Россией было подписано соглашение с Саудовской Аравией, в котором страны обязались стабилизировать рынок нефти. Сокращение добычи нефти началось уже в конце 2016 года, сообщает «ФедералПресс».
Начиная с ноября прошлого года нефть эталонной марки Brentу уверенно торгуется выше отметки 66 долларов за баррель. Напомним, что до этого цены на «черное золото» могли упасть ниже 40 долларов.
Отметим, что РФ, не входившая в ОПЕК, также взяла обязательства по сокращению добычи. Как заявил тогда Новак, согласно договоренностям ОПЕК+ Россия снизила производство нефти на 228 тысяч баррелей в сутки.
Именно благодаря этим договоренностям формирование российского бюджета было значительно упрощено.
Значительные успехи в отрасли обусловлены также и тем, что Александр Новак лично контролирует работу крупных компаний. В частности, Новак является председателем Совета директоров Россетей и ПАО «Транснефть», входит в наблюдательный совет Росатома, а также является членом Совета директоров ПАО «Газпром».
Именно Новаку сегодня приходится постоянно держать руку на пульсе многочисленных судебных тяжб между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Напомним, что в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав российскую компанию выплатить 2,56 млрд долларов. Украинская сторона, впрочем, требовала от российского монополиста 17 млрд долларов.
Одной из первоочередных задач для министра энергетики является превращение отечественного энергетического комплекса в современную инвестиционно-привлекательную отрасль. Многие крупные компании сегодня уже успешно реализуют эти планы. Так, среди акционеров ПАО «Транснефть» сегодня крупные российские и иностранные инвестиционные фонды. Как то – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ), Саудовский суверенный фонд, НПФ «Газфонд».
В последние годы «Транснефть» пересмотрела свое отношение к инвесторам: в руководстве компании заявляют о стремлении к выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:15