АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Все плюсы и минусы: Эксперты оценили первый в мире гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Энергетическая дипломатия Новака приходит на помощь баррелю

Соглашение ОПЕК+ отразилось на стоимости нефти в мире. Об этом сообщили СМИ.

Напомним, на обвал цен на нефть в России повлиял мировой кризис. Именно в это время глава «Минэнерго» Александр Новак стал в числе тех, кто повлиял на достижение договоренностей, в результате которых были заключены соглашения о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК.

Так в 2016 году в рамках саммита большой двадцатки (G20) Россией было подписано соглашение с Саудовской Аравией, в котором страны обязались стабилизировать рынок нефти. Сокращение добычи нефти началось уже в конце 2016 года, сообщает «ФедералПресс».

Начиная с ноября прошлого года нефть эталонной марки Brentу уверенно торгуется выше отметки 66 долларов за баррель. Напомним, что до этого цены на «черное золото» могли упасть ниже 40 долларов.
Энергетическая дипломатия Новака приходит на помощь баррелю

Отметим, что РФ, не входившая в ОПЕК, также взяла обязательства по сокращению добычи. Как заявил тогда Новак, согласно договоренностям ОПЕК+ Россия снизила производство нефти на 228 тысяч баррелей в сутки.

Именно благодаря этим договоренностям формирование российского бюджета было значительно упрощено.

Значительные успехи в отрасли обусловлены также и тем, что Александр Новак лично контролирует работу крупных компаний. В частности, Новак является председателем Совета директоров Россетей и ПАО «Транснефть», входит в наблюдательный совет Росатома, а также является членом Совета директоров ПАО «Газпром».

Именно Новаку сегодня приходится постоянно держать руку на пульсе многочисленных судебных тяжб между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Напомним, что в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав российскую компанию выплатить 2,56 млрд долларов. Украинская сторона, впрочем, требовала от российского монополиста 17 млрд долларов.

Одной из первоочередных задач для министра энергетики является превращение отечественного энергетического комплекса в современную инвестиционно-привлекательную отрасль. Многие крупные компании сегодня уже успешно реализуют эти планы. Так, среди акционеров ПАО «Транснефть» сегодня крупные российские и иностранные инвестиционные фонды. Как то – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ), Саудовский суверенный фонд, НПФ «Газфонд».

В последние годы «Транснефть» пересмотрела свое отношение к инвесторам: в руководстве компании заявляют о стремлении к выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Бузова намекнула, что проблемой
С концерта Ирины Аллегровой выгнали
Виктор Дробыш прокомментировал запрет
Фитнес-трекеры тайно отправляют данные
Ученые рассказали о новых факторах,
Ксения Бородина подверглась критике и
В 2019 году исполняется 500 лет со дня
Поклонники разочарованы проигрышем
Ученых озадачил древний египетский
Впервые за 30 лет две любимые женщины
Ольга Бузова могла спасти брак с
Сергей Лазарев подогрел слухи о романе
Евгения Феофилактова опубликовала в
Внук генерала Карбышева просит СК
Ольга Бузова еще больше усложняет
Страдающий Валерий Блюменкранц за
Меган Маркл запретили держать принца
Нелли Ермолаева показала свое
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
СМИ: Некоторые знаменитостей
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в
Зрители уверены, что у Татьяны
В РФ стартовал историко-патриотический
Александр Кержаков задолжал алиментов
Ирина Пинчук наслаждается отпуском в
Ольга Бузова скрашивает свое
Дана Борисова не пускает свою дочь домой
Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову
Саша Черно недовольна тем, что
Актер Игорь Костолевский рассказал о
Просмотреть все новости