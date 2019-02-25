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Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова продемонстрировала в Instagram свой яркий мейкап

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова шокировала подписчиков своим «вульгарным» макияжем.

Считанные часы назад Маргарита разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала поклонникам свой новый образ.

Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова продемонстрировала в Instagram свой яркий мейкап

Под снимком Овсянникова поинтересовалась у фолловеров, понравился ли им ее макияж и прическа, а также предложила читателям оценить ее образ от 1 до 10. Нужно сказать, что за несколько часов свежую фотографию звезды «Дома-2» оценили почти 6 тысяч пользователей Сети.

Впрочем, многим подписчикам Маргариты не понравился ее яркий мейкап, о чем они поспешили ей сказать.

По очереди интернет-пользователи принялись заявлять, что с таким макияжем Овсянникова смотрится очень «вульгарно и пошло», а некоторые даже привели в пример свою бабушку, которая, по их словам, если бы увидела девушку в подобной образе, сразу же подумала, что она занимается «древней профессией».

Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова продемонстрировала в Instagram свой яркий мейкап

«Просто ужас! На вот Это смотреть спокойно невозможно!», «Укладка норм, но макияж отстой», «Как бы сейчас моя бабушка сказала: «на трассу собралась?» ...вульгарный и пошлый мейк!», - продолжают писать в Сети.

К слову, нашлись у Маргариты и защитники, которые указали на то, что экс-участница «Дома-2» выглядит очень современно, а также посоветовали блондинке не обращать внимания на нелицеприятные высказывания своих недоброжелателей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:10

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