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Ученые: На качество спермы не влияет послеоперационной курс химиотерапии

Французские ученые провели ряд исследований, который помогли им выяснить, что курс химиотерапии, назначенный после операции, не несет негативного влияния на качество спермы. Результаты работы сотрудников Института онкологии имени Густава Русси опубликовало научное издание Annals of Oncology.
Ученые: На качество спермы не влияет послеоперационной курс химиотерапии

Ранее специалистами было установлено, что уменьшение количества сперматозоидов может наблюдаться у мужчин, имеющих рак яичек, и перенесших несколько курсов химиотерапии, или получивших большие дозы лучевой терапии. Будет ли нести аналогичный эффект один курс облучения на пациентов с онкологией первой стадии, до последнего времени было неясно. Автор исследования подчеркнул, что ученым было важно ответить на этот вопрос из-за того, что наблюдения показали: если провести в послеоперационный период курс химиотерапии, то это помогает снизить риск рецидива. Таким образом количество больных, которым необходимо назначение цикла облучения, значительно уменьшается.

Во время исследования специалистами была изучена сперма 182 мужчин возрастом от 18 до 50 лет. Добровольцам ранее был поставлен диагноз рак яичка I стадии и проведена орхиэктомия в течении последних пяти лет. После операции участники исследования проходили разные виды продолжения лечения: лучевую терапию, курс химиотерапии, или не получали его вообще. Образцы эякулята были изучены спустя определенный период времени после терапии, от шести месяцев до пяти лет. Результаты показали: во всех образцах, независимо от типа послеоперационного лечения и пройденного времени, отсутствует значимый вредный долгосрочный эффект.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:09

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