Жена Марата Башарова восстанавливается с помощью поющих тибетских чаш

Недавно Елизавета Шевыркова заявила, что подала заявление на развод с Маратом Башаровым. Произошло это из-за того, что женщина устала терпеть различные унижениям со стороны звездного супруга. А спустя время она призналась, что Марат Башаров поднял на нее руку, что и стало причиной разрыва отношений. Накануне в Instagram супруги актера появился новый пост. Она сообщила, что решила восстановить свое здоровье с помощью терапии поющими чашами в Тибете. Женщина пояснила, что эта процедура действует через звуковой и вибро-аккустический массаж тела. На физическом уровне чаши снимают различные спазмы, воспалительные состояния и улучшают защитные силы всего организма. В конце жена Марата Башарова добавила, что это отличное средство от стресса.Подписчики Елизаветы Шевырковой поддержали ее в таком выборе и пожелали вернуться с отдыха с новыми силами. Но некоторые пользователи Сети посчитали такое восстановление весьма сомнительным.