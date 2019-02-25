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Ирена Понарошку пожаловалась на преследовавших ее “тараканов”

Ирена Понарошку пожаловалась поклонникам на преследование тараканами, разместив соответствующий пост в Instagram . Был период, когда эти “насекомые” поджидали телеведущую едва ли не повсюду.
Ирена Понарошку пожаловалась на преследовавших ее “тараканов”

По словам Ирены Понарошку, как-то огромный таракан ночью упал ей на лицо. После этого видеть она начала их практически всюду, в том числе в ванной, на кухне, и даже в холодильнике. Однако в последнее время телеведущая не сталкивается с ними, хотя живет в том же доме. В какой-то момент знаменитости показалось, что это тараканы из ее головы, которым стало мало места, ведь в то время у нее в жизни был непростой период. “Травить” таких “вредителей” Понарошку старалась различными сеансами психотерапии, установками и медитацией, и в итоге это сработало.

Поклонники оценили то, как удачно знаменитость завуалировала “тараканов” в голове под настоящих насекомых. Некоторых история Ирены Понарошку рассмешила, а пост собрал более 22 тысяч “лайков” всего за час с момента размещения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30

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