Ученые смогли обнаружить новый вид остеопороза





Генетические исследования помогли выявить дефект генов, который лежит в основе болезни, в двух семьях из Финляндии. Люди с мутациями с самого детства имели много переломов позвоночника, рук и ног, которые происходили даже из-за небольших травм. У отдельных испытуемых обнаружили и некоторые неврологические нарушения, чаще всего встречался паралич лицевого нерва.Анализ образцов трех человек показал, что костная ткань отлична от нормы: число костных клеток атипично, минерализация не находится в норме. Изменения заметили больше всего в кортикальной кости с часто встречающейся экспрессией SGMS2-гена. По последним данным, гены – один из важнейших факторов, который определяет костную ткань.Однако ученые определили лишь несколько генов с риском потерять костную ткань, чьи мутации приводят к развитию остеопороза в семье. «Мутации определили как причину недуга. SGMS2 кодирует фермент, принимающий участие в обмене сфинголипидов. Через частично неизвестные на данный момент механизмы мутации вызывают изменения в функции фермента. В результате происходит нарушение метаболизма костей. Этот поиск важен, поскольку помогает лучше понять лежащие в основе болезни остеопороза процессы, что откроет возможности для новых видов диагностики и лечения», – сообщила Минна Пеккинен, ставшая автором исследования.