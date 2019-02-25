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Ученые смогли обнаружить новый вид остеопороза

Сотрудники университета Хельсинки заявили, что они смогли обнаружить новый вид остеопороза. Это наследственное заболевание характеризуется низкой плотностью в костной ткани и ухудшением ее микроструктуры, которые выражаются, как повышенная хрупкость и склонность к переломам.
Ученые смогли обнаружить новый вид остеопороза

Генетические исследования помогли выявить дефект генов, который лежит в основе болезни, в двух семьях из Финляндии. Люди с мутациями с самого детства имели много переломов позвоночника, рук и ног, которые происходили даже из-за небольших травм. У отдельных испытуемых обнаружили и некоторые неврологические нарушения, чаще всего встречался паралич лицевого нерва.

Анализ образцов трех человек показал, что костная ткань отлична от нормы: число костных клеток атипично, минерализация не находится в норме. Изменения заметили больше всего в кортикальной кости с часто встречающейся экспрессией SGMS2-гена. По последним данным, гены – один из важнейших факторов, который определяет костную ткань.

Однако ученые определили лишь несколько генов с риском потерять костную ткань, чьи мутации приводят к развитию остеопороза в семье. «Мутации определили как причину недуга. SGMS2 кодирует фермент, принимающий участие в обмене сфинголипидов. Через частично неизвестные на данный момент механизмы мутации вызывают изменения в функции фермента. В результате происходит нарушение метаболизма костей. Этот поиск важен, поскольку помогает лучше понять лежащие в основе болезни остеопороза процессы, что откроет возможности для новых видов диагностики и лечения», – сообщила Минна Пеккинен, ставшая автором исследования.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 12:24

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