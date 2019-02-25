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В Сети продолжает распространяться новый хештег «Забивай под Бузову»

Танцевальная композиция новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой помогла молодым хоккеистам в турнире «Прорыв».

Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых публикаций, на которых видно, что она посетила одни из хоккейных турниров.

В Сети продолжает распространяться новый хештег «Забивай под Бузову»

Как оказалось, турнир «Прорыв» проходил под одну из песен Бузовой, а если быть точнее под хит «Танцуй под Бузову». Во время игры наследник близкой приятельницы Ольги из команды «Крылья Советов» даже забил гол под ее песню.

Нужно сказать, что после этого за считанные часы в социальных сетях распространился хештег «Забивай под Бузову», который буквально стал девизом для детской хоккейной команды.

Стоит отметить, что Ольгу очень порадовала новость о том, что ее хит продолжает пользоваться такой популярностью даже среди профессиональных спортсменов. Впрочем, не все интернет-пользователи оценили новый хештег, который продолжает распространяться по социальным сетям.

В Сети продолжает распространяться новый хештег «Забивай под Бузову»

По мнению фолловеров, «мир сошел с ума». Читатели убежденны, что брать лозунг «Забивай под Бузову» является очень «глупой» выходкой.

«Люди! Что вообще в мире происходит? Никогда бы не подумала, что Бузовой когда-то будут поклоняться! Кошмар!», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58

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