Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей в год на обучение сына
Ежегодно на обучение сына Артема Черницына отечественная певица Ирина Дубцова тратит порядка 1 млн рублей. Наследник артистки получает знания в Ломоносовской гимназии, находящейся в Подмосковье.
По данным СМИ, год обучения в вышеупомянутом заведении обходится примерно в 1,3 млн, и именно там учится 12-летний сын Дубцовой. Гимназия считается элитной, в одном классе там могут получать образование не более 16 человек. Каждое классное помещение содержит необходимое оборудование, а в случае болезни проходить обучение учащиеся имеют возможность удаленно.
Кроме того, в Ломоносовской гимназии имеется также психолого-логопедическая служба. Школьников готовят к сдаче важных экзаменов, также предусмотрен в заведении и квалифицированный медперсонал. Занятия проводятся по особой программе, имеются почти 40 творческих студий и 25 секций, а преподаватели отличаются высоким уровнем подготовки.
По данным СМИ, год обучения в вышеупомянутом заведении обходится примерно в 1,3 млн, и именно там учится 12-летний сын Дубцовой. Гимназия считается элитной, в одном классе там могут получать образование не более 16 человек. Каждое классное помещение содержит необходимое оборудование, а в случае болезни проходить обучение учащиеся имеют возможность удаленно.
Кроме того, в Ломоносовской гимназии имеется также психолого-логопедическая служба. Школьников готовят к сдаче важных экзаменов, также предусмотрен в заведении и квалифицированный медперсонал. Занятия проводятся по особой программе, имеются почти 40 творческих студий и 25 секций, а преподаватели отличаются высоким уровнем подготовки.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16