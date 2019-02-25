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Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей в год на обучение сына

Ежегодно на обучение сына Артема Черницына отечественная певица Ирина Дубцова тратит порядка 1 млн рублей. Наследник артистки получает знания в Ломоносовской гимназии, находящейся в Подмосковье.
Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей в год на обучение сына

По данным СМИ, год обучения в вышеупомянутом заведении обходится примерно в 1,3 млн, и именно там учится 12-летний сын Дубцовой. Гимназия считается элитной, в одном классе там могут получать образование не более 16 человек. Каждое классное помещение содержит необходимое оборудование, а в случае болезни проходить обучение учащиеся имеют возможность удаленно.
Ирина Дубцова тратит более 1 млн рублей в год на обучение сына

Кроме того, в Ломоносовской гимназии имеется также психолого-логопедическая служба. Школьников готовят к сдаче важных экзаменов, также предусмотрен в заведении и квалифицированный медперсонал. Занятия проводятся по особой программе, имеются почти 40 творческих студий и 25 секций, а преподаватели отличаются высоким уровнем подготовки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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