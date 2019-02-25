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Регина Тодоренко начнет вести посвященный материнству блог

Регина Тодоренко заявила о намерении начать ведение нового блога, который окажется посвящен теме материнства. Недавно ставшая мамой телеведущая возьмется в 2019 году сразу за три шоу.
Регина Тодоренко начнет вести посвященный материнству блог

В своем профиле на просторах Instagram Регина Тодоренко опубликовала новый пост, показав снимок со съемок и назвав себя “девчушкой из Одессы”. Телеведущая отметила, что в 2019 году фанаты смогут увидеть по меньшей мере три шоу с ее участием, где она примерит совершенно разные роли. В частности, звезда предстанет в виде привычного интервьюера, запустит блог молодой мамы, а также снова превратится в путешественницу.

В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение, которое заметно отличается. Некоторые хотят видеть Тодоренко во всех амплуа одновременно, другие имеют определенные предпочтения. Многие молодые мамы признались, что были бы рады посвященному материнству блогу. Также публика порадовалась тому, что у их кумира даже после небольшого декрета сохранилось множество творческих возможностей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:09

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