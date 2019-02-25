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Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса огромную фигуру сфинкса

Пользователи Сети увидели новый сюжет, опубликованный известным уфологом. Во время просмотра снимков Марса Скотт Уоринг обнаружил огромную фигуру сфинкса, еще раз убедившись в реальности существования внеземных форм жизни.
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса огромную фигуру сфинкса

Исследователь даже не сомневается, что ценный артефакт не был создан человечеством, вот только ученые до сих пор не могут смириться с реальными фактами. Скульптура могла быть создана неизвестной расой пришельцев, которые не были знакомы с культурным наследием землян.
Уоринг отметил, что ценности марсиан отличаются от людей, а потому жители планеты просто не готовы к контакту и взаимодействию с внеземными формами жизни. Сфинкс поразил эксперта 35-метровой шириной и почти 9-метровой высотой, а также имеет лицо и очертания рулевого шлема. В сюжете хорошо видны нос и глаза этого существа, находящегося на Красной планете с древних времен.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00

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