Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса огромную фигуру сфинкса





Исследователь даже не сомневается, что ценный артефакт не был создан человечеством, вот только ученые до сих пор не могут смириться с реальными фактами. Скульптура могла быть создана неизвестной расой пришельцев, которые не были знакомы с культурным наследием землян.Уоринг отметил, что ценности марсиан отличаются от людей, а потому жители планеты просто не готовы к контакту и взаимодействию с внеземными формами жизни. Сфинкс поразил эксперта 35-метровой шириной и почти 9-метровой высотой, а также имеет лицо и очертания рулевого шлема. В сюжете хорошо видны нос и глаза этого существа, находящегося на Красной планете с древних времен.