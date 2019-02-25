Алексей Макаров на День защитника Отечества получил в подарок 10 пар носков

Алексей Макаров не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад актер решил поделиться с поклонниками в Instagram новым постом. Знаменитость сообщил, что на День защитника Отечества он получил в подарок 10 пар носков. В доказательство Алексей Макаров показал фотографию, на которой он обнимает коробку с подарком. В комментарии он написал: "Тут даже комментировать нечего. Тихое, писклявое счастье".Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Чтобы быть очень счастливым, надо всего лишь 10 пар носков))", "Подарок мечты)", "Ой, насмешили, фото супер!!", "Снимок классный и очень милый))", "Ну вот и праздник удался, но почему не всё так рады носкам)", "С праздником! Большого счастья и крепкого здоровья, любви и отличных ролей". Пост актера быстро набрал большое количество лайков.